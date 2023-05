Cha dượng bắn chết con riêng của vợ

Pháp luật

Trong lúc can ngăn mẹ và bố dượng cãi nhau, người con đã bị bố dượng bắn tử vong. Ngày 4-5, VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Sỹ Lộc (65 tuổi, trú xã Đắk Búk So, H. Tuy Đức, Đắk Nông) về tội: “Giết người”.