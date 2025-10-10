Cập nhật iOS có khiến iPhone yếu đi?

Thực tế, hiện tượng iPhone chậm hơn sau khi cập nhật iOS không hoàn toàn là ảo giác, nhưng cũng không đơn giản là việc Apple cố tình làm chậm thiết bị.

Bản cập nhật iOS mới không chỉ có các tính năng mà còn đi kèm các bản vá bảo mật.

Apple thường thiết kế các phiên bản iOS mới để tương thích với nhiều mẫu iPhone, bao gồm cả những thiết bị ra mắt từ 5-6 năm trước. Điều đó giúp các mẫu như iPhone 11 vẫn chạy được iOS 18 vào năm 2024 hay iOS 26 vào năm 2025, dù ra mắt từ năm 2019. Tuy nhiên, các tính năng hiện đại được tối ưu cho chip đời mới, nên iPhone cũ có thể gặp hiện tượng phản hồi chậm, khởi động ứng dụng lâu và hao pin nhanh hơn.

Đôi khi, tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày do hệ thống cần thời gian lập chỉ mục lại dữ liệu và tối ưu nền. Sau đó, hiệu suất thường được cải thiện qua các bản vá nhỏ. Dẫu vậy, giới hạn phần cứng là yếu tố không thể né tránh, khi chip và pin cũ khó đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của hệ điều hành mới.

Apple từng bị chỉ trích vì giảm hiệu năng mà không thông báo rõ ràng, dẫn đến án phạt vào năm 2017. Hãng sau đó thừa nhận có giới hạn hiệu suất tạm thời trên iPhone có pin yếu để ngăn tắt máy đột ngột, đồng thời cho phép người dùng tắt tùy chọn này nếu muốn.

Vậy người dùng iPhone có nên nâng cấp iOS? Nếu sử dụng iPhone mới, sự khác biệt gần như không đáng kể, trong khi vẫn nhận được các bản vá bảo mật quan trọng. Với máy cũ, việc cập nhật có thể gây chậm, nóng và hao pin trong thời gian ngắn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn hơn. Người dùng cũng có thể lựa chọn các bản cập nhật bảo mật độc lập như iOS 18.7 nếu ưu tiên tính ổn định.

Tóm lại, iPhone chậm đi sau khi cập nhật không hẳn là do Apple “ra tay”, mà là kết quả của sự phát triển tự nhiên giữa phần mềm mới và phần cứng cũ, điều người dùng cần hiểu rõ trước khi quyết định nâng cấp.

