Cảnh cáo người đăng tin sai sự thật về cháo lươn Nghệ An là di sản quốc gia

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, đã thông báo kết quả xử lý đối với tài khoản Facebook "Trần Nhật Anh" về việc phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc đưa "cháo lươn" Nghệ An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể, vào ngày 14/8/2024, tài khoản này đã đăng bài với nội dung: "Ngày 9/8/2024 món Cháo lươn tỉnh Nghệ An đã được đưa vào Danh mục di sản quốc gia phi vật thể. Chúc mừng quê hương tui", kèm theo ảnh chụp Quyết định số 3737/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Tuy nhiên, Cục Di sản văn hóa đã xác nhận đây là quyết định giả mạo.

Cháo lươn Nghệ An

Qua quá trình kiểm tra, A05 xác định chủ tài khoản là bà Trần Thị Nhật Anh, sinh năm 1988, quê Nghệ An, hiện sống tại TP.HCM và làm công việc bán hàng online. Vào ngày 17/9/2024, A05 đã làm việc với bà Nhật Anh và chồng bà, ông Võ Thành Trung. Bà Nhật Anh thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook và Fanpage "Lươn Xứ Nghệ", đồng thời giải thích rằng bức ảnh chụp Quyết định 3737 là do chồng bà vô tình tải từ mạng xã hội và gửi lại cho bà để đăng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm cháo lươn của gia đình.

Sau khi được cơ quan chức năng thông báo về việc thông tin là sai sự thật, vợ chồng bà Nhật Anh đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết. Cục An ninh mạng nhận thấy vợ chồng bà Nhật Anh đã hợp tác tích cực, thừa nhận vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật và là lần đầu vi phạm, nên đã đưa ra cảnh cáo.

A05 cũng đề nghị Cục Di sản Văn hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường tuyên truyền và phản bác thông tin sai lệch trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV