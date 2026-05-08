'Căn nhà úp ngược' chưa xong mà đã thu hút giới trẻ check-in rầm rộ

Giới trẻ check-in rầm rộ căn nhà úp ngược trên nhiều nền tảng mạng xã hội - Ảnh: BỬU ĐẤU chụp màn hình

Ngày 8-5, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, công trình nhà úp ngược đang được công nhân tiếp tục thi công phần các thùng container để làm phòng nghỉ, homestay tại khu vực Dốc Bà Đắc, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Dự án này được khởi công từ ngày 28-11-2025. Riêng hạng mục "nhà úp ngược" có diện tích khoảng 84m², nằm trong tổng thể khu du lịch sinh thái rộng khoảng 2.000m².

Ngoài căn nhà úp ngược, dự án còn tích hợp nhiều hạng mục như homestay container, nhà lưu trú bằng ống cống cỡ lớn, khu ăn uống BBQ, không gian ẩm thực của ba dân tộc Kinh - Khmer - Chăm, khu tiệc nướng giữa rừng thốt nốt và nhiều điểm check-in được thiết kế theo phong cách độc đáo.

Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh, video về công trình này, thu hút lượng lớn lượt tương tác. Dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước thiết kế "có một không hai".

Căn nhà úp ngược xung quanh có hàng cây thốt nốt đang gây sốt trên mạng nhiều ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Nhìn thôi đã thấy chóng mặt", "Đi vào chắc phải tập đi ngược trước", hay "Xứ sở thần tiên mà nhìn cái gì cũng ngộ ngộ…" là những bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Một số ý kiến khác cũng tò mò về trải nghiệm thực tế sau khi công trình hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông K. - chủ đầu tư dự án, quê TP Cần Thơ - cho biết công trình được xây dựng theo mô hình kết hợp quán cà phê, khu check-in và lưu trú phục vụ du khách, đặc biệt hướng đến giới trẻ yêu thích trải nghiệm và chụp ảnh.

Theo ông K., dù thiết kế mang tính "đảo ngược" nhưng công trình vẫn được tính toán kỹ lưỡng về kết cấu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đưa vào khai thác.

Ngoài căn nhà úp ngược, dự án còn sử dụng 16 container cải tạo thành khoảng 10 phòng nghỉ cùng nhiều không gian phục vụ ăn uống. Một số ống cống cỡ lớn cũng được tận dụng để thiết kế thành khu lưu trú độc đáo.

"Ý tưởng chính là tạo một điểm đến lạ mắt để giới trẻ check-in, trải nghiệm. Phần nội thất bên trong sẽ được thiết kế đảo ngược hoàn toàn với bàn ghế, giường ngủ và nhiều vật dụng treo ngược nhằm tạo hiệu ứng thị giác mới lạ", ông K. cho biết.

Chủ đầu tư nói thêm ý tưởng xây dựng "nhà úp ngược" đã được ông ấp ủ nhiều năm sau khi tham quan một số mô hình tương tự tại châu Âu như Đức và Áo. Ban đầu, dự án dự kiến triển khai ở Hà Tiên từ năm 2011 nhưng do gặp khó khăn về tài chính và thủ tục nên đến nay mới có điều kiện thực hiện.

Chủ đầu tư dự án cho biết sẽ tận dụng các thùng container để làm phòng nghỉ phục vụ du lịch và check-in - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ông K., mô hình tại An Giang sẽ không sao chép các "nhà úp ngược" từng xuất hiện ở Đồng Tháp hay Cần Thơ mà được thiết kế theo phong cách riêng, tập trung tạo điểm nhấn ở phần nội thất và trải nghiệm không gian bên trong.

"Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 5 tỉ đồng, riêng khu nhà chính gần 2 tỉ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành được 80%, chủ yếu còn phần nội thất. Dự kiến khoảng hai tháng nữa sẽ đưa vào hoạt động", ông K. thông tin.

Lãnh đạo UBND xã An Cư xác nhận dự án "nhà úp ngược" đã được địa phương cấp phép xây dựng trước thời điểm bỏ cấp huyện. Theo địa phương, đây được xem là điểm check-in mới phục vụ phát triển du lịch tại khu vực Bảy Núi trong thời gian tới.

Công nhân đang khẩn trương thi công các căn phòng trong container và ống cống cỡ lớn phục vụ du lịch - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự án "nhà úp ngược" kết hợp homestay và cà phê check-in nằm cặp đường tỉnh 948, dưới chân Dốc Bà Đắc, có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ