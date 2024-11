Cai nghiện bắt buộc người cho 2 kẻ trộm mượn xe máy

Ngày 28-11, Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tài (33 tuổi) và Nguyễn Chí Cường (38 tuổi, cùng ngụ quận 8) về về tội Trộm cắp tài sản.

Tài và Cường chở nhau đi trộm xe máy.

Công an cũng lập hồ sơ để đưa người tên Bùi Quang Trọng đi cai nghiện bắt buộc.

Theo điều tra, Tài và Cường là hàng xóm của nhau. Tối 30-10, cả hai bàn bạc đi trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài, và vì không có phương tiện đi lại nên đến nhà Bùi Quang Trọng để mượn xe.

Lúc 3 giờ sáng 31-10, Tài và Cường thấy có nhiều xe máy dựng trong hẻm đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nên tiến đến trộm một xe máy hiệu Honda AirBlade rồi bán giá 4 triệu đồng.

Đến trưa 1-11, Tài và Cường hẹn đến nhà Trọng chơi. Sau đó mượn xe Trọng để tiếp tục gây án. Họ đến một hẻm đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang và trộm đi xe máy hiệu Yamaha Sirius BS.

Công an quận 1 vào cuộc truy xét bắt giữ Tài và Cường. Tại cơ quan công an, Cường, Tài khai nhận lý do trộm xe máy là để có tiền mua ma tuý.

Qua test nhanh, Tài, Cường và Trọng đều dương tính với chất ma túy. Xác minh cho thấy Tài có 7 tiền án tiền sự; Cường có 3 tiền án tiền sự; Trọng có 4 tiền án tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Đông Hoa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động