Cách phòng chống lão hoá da trong mùa nắng nóng

Làn da dễ bị tác động của môi trường như ô nhiễm, ánh nắng, thói quen sinh hoạt, suy giảm hormon dẫn tới gây khô da, bỏng nắng, mụn trứng cá... Vì vậy, các chuyên gia da liễu đã đưa ra một số khuyến cáo cách phòng chống lão hoá da mùa nắng nóng có thể tham khảo như sau:

Dùng các phụ kiện chống nắng khi ra ngoài

Khi đi ra ngoài, việc dùng khẩu trang đặc biệt quan trọng nhằm chống khói bụi, ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bạn không nên quên bảo vệ đôi mắt của mình khỏi các tia có hại của mặt trời bởi các mô da mỏng manh xung quanh mắt có thể bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, vì rất khó sử dụng kem chống nắng cho vùng này. Theo đó, kính râm chính là cách tốt nhất để bảo vệ mắt, mí mắt và các vùng da xung quanh.

Bôi kem chống nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da, tránh bỏng nắng, lão hóa sớm và ung thư da. Vì vậy, khi chọn kem chống nắng nên có đủ ba yếu tố về chỉ số SPF ≥ 30, chống nắng phổ rộng (chống cả UVA và UVB) và bôi được trên môi.

Cần thường xuyên dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút, sử dụng cả trong những ngày không có nắng vì tia UVA và UVB vẫn có khả năng làm tổn hại da.

Cần lưu ý, đó là mặc dù nhiều loại kem nền và sản phẩm trang điểm khoáng có tích hợp khả năng chống nắng, nhưng tốt nhất bạn nên thoa kem chống nắng riêng biệt thường xuyên trước bất kỳ loại mỹ phẩm nào khác.

Dưỡng ẩm da thường xuyên

Không chỉ mùa lạnh mà việc thường xuyên dưỡng ẩm da trong mùa hè cũng rất quan trọng. Vì vậy, mùa hè này, hãy bổ sung một loại kem dưỡng ẩm cho mùa hè hoặc tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc da có cả chất dưỡng ẩm và chất giữ ẩm.

Tuy nhiên, cần chọn dưỡng ẩm dạng kem hoặc dung dịch để tránh gây bít tắc tuyến mồ hôi khi trời nóng. Nếu hoạt động ngoài trời, cần bôi kem dưỡng ẩm trước khi bôi kem chống nắng hoặc dùng kem dưỡng ẩm có chống nắng.

Tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần

Do thường xuyên dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm vì vậy có tể tác động lên lỗ chân lông. Nên việc tẩy tế bào chết giúp làm thông thoáng lỗ chân lông cần được chú ý. Nên thực hiện một hoặc hai lần mỗi tuần. Tuyệt đối không tẩy tế bào chết nếu da bị cháy nắng.

Ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng nhiều hoa quả, rau xanh cũng là cách phòng chống lão hoá da trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, da của bạn được tạo thành từ nước, trong khi cơ thể thường mất một lượng lớn nước vào ngày hè. Do đó, cần uống đủ 2,5lít nước/ngày để tiếp tục bù nước bằng cách uống nước. Nếu da không được cung cấp đủ nước từ bên trong, nó có thể nhanh chóng trở nên khô ráp, bong tróc và xuất hiện các nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Đồng thời cần tránh xa rượu bia, thuốc lá và stress.

Bổ sung collagen

Collagen đã được giới chuyên môn xác nhận như là một vũ khí chống lão hoá da tối ưu do tác động từ gốc làm các mô dưới da liên kết với nhau, đẩy lùi các thương tổn nám, tàn nhang, đồi mồi, vết nhăn, vết rạn… tạo sự săn chắc, khoẻ mạnh, tươi trẻ cho da. Vì thế, cần thường xuyên bổ sung collagen thông qua những loại thực phẩm tự nhiên giàu collagen bao như nước hầm xương, cá nguyên da, tảo biển, trứng, thịt gà…

Bổ sung Vitamin C

Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng cơ thể chúng ta không sản xuất ra nó. Theo đó, chúng ta cần tìm Vitamin C trong thực phẩm và chất bổ sung để giúp hỗ trợ sửa chữa tế bào và tăng cường mức độ chống oxy hóa. Ngoài ra, đối với da, sử dụng Vitamin C ở dạng bôi ngoài da cũng là một phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn so với bổ sung các nguồn thực phẩm.

Một lưu ý khác được khuyến cáo đó là dù có chăm chỉ chống nắng đến đâu thì các dấu hiệu lão hóa cũng nhất định xuất hiện khi bạn già đi. Đôi khi những dấu hiệu này xuất hiện sớm hơn bạn muốn. Vì vậy, khi nhận được những dấu hiệu này nhanh chóng sẽ có những biện pháp điều trị giúp giảm thiểu và chấm dứt tình trạng lão hóa sớm.

