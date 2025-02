Cá voi kêu thảm thiết khi mắc cạn hàng loạt trên bãi biển

Your browser does not support the video tag.

Hơn 150 con cá voi sát thủ giả đã dạt vào bờ biển ở đảo Tasmania.

Ngày 19/2 (giờ địa phương), một sự kiện đáng buồn đã xảy ra khi hơn 150 con cá voi sát thủ giả dạt vào bờ biển phía tây bắc Tasmania, Úc. Theo thông tin từ Chương trình Bảo tồn Biển của Tasmania, trong số 157 con cá voi mắc cạn, 90 con vẫn còn sống.

Sự việc xảy ra gần sông Arthur, một khu vực xa xôi và khó tiếp cận, khiến công tác cứu hộ trở nên phức tạp.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đàn cá voi mắc cạn.

Đoạn video do người dân địa phương Jocelyn Flint quay lại cho thấy cảnh tượng đau lòng khi những con cá voi nằm thở hổn hển trên cát, không thể di chuyển. Trong đoạn video chúng ta có thể nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt của cá voi vang lên, thể hiện sự đau đớn và tuyệt vọng của những con cá voi.

Trước tình hình trên, Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Tasmania đã ra lệnh đóng cửa bãi biển Arthur ở phía nam Bottle Creek, đường Sundown Point và khu cắm trại Nelson Bay để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác cứu hộ.

Cá voi sát thủ giả (tên khoa học Pseudorca crassidens) có chiều dài từ 4,5 đến 5,5m và trọng lượng từ 1.000 đến 1.400 kg khi trưởng thành.

