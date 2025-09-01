Buổi tập cuối cùng trên thao trường A80

Chị Nguyễn Lê Thu Thuỷ, một người dân tới xem buổi tập cuối cùng tại thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đã đến đây từ sáng sớm. Khi ​​nhìn các chiến sĩ bước đều tăm tắp, nét mặt nghiêm trang, chị Thuỷ cảm nhận được sự rèn luyện vất vả và tinh thần trách nhiệm cao của họ. "Âm nhạc vang lên hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời khiến tôi thấy yêu đất nước mình hơn. Dù chỉ là người dân bình thường, nhưng được chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm như vậy, tôi cảm thấy thật vinh dự", chị Thuỷ chia sẻ.