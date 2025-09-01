Buổi tập cuối cùng trên thao trường A80

Ngày 1/9, tại thao trường trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hoà Lạc, Hà Nội) hàng nghìn cán bộ chiến sĩ CAND thuộc các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành buổi tập đặc biệt.
Đây là buổi tập luyện cuối cùng trước khi các cán bộ chiến sĩ thực hiện diễu binh diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)
Trong gần 4 tháng qua, thao trường này thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của các cán bộ chiến sĩ. Bất chấp những khó khăn do thời tiết, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tại thao trường này vẫn thực hiện đầy đủ các buổi tập luyện để được sải bước trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9.
Có thể nói những cán bộ chiến sĩ nơi đây đã quen thuộc với từng mét đường trên thao trường, nhưng trong buổi tập cuối cùng trước khi chia tay, nhiều người vẫn không khỏi xúc động.
Quàng Văn Nam (khối trưởng Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) cho biết: "Từ những bữa cơm đầu tiên khi còn xa lạ, đến nay tình cảm đồng chí, đồng đội trong khối đã trở nên gắn bó, đoàn kết như một gia đình. Sắp hoàn thành nhiệm vụ, tôi vừa tự hào, vừa có chút bùi ngùi khi nghĩ đến giờ phút chia tay"
Nam chia sẻ, bản thân và các đồng đội đều ấn tượng sâu đậm nhất trong buổi tập cuối cùng này là thấy đông đảo người dân đến thao trường cổ vũ, trong đó có nhiều em nhỏ và cả những cụ già tóc bạc.
Những người dân tới xem buổi tập cuối cùng của các lực lượng CAND tại thao trường khuôn trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hoà Lạc, Hà Nội)
Chị Nguyễn Lê Thu Thuỷ, một người dân tới xem buổi tập cuối cùng tại thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đã đến đây từ sáng sớm. Khi nhìn các chiến sĩ bước đều tăm tắp, nét mặt nghiêm trang, chị Thuỷ cảm nhận được sự rèn luyện vất vả và tinh thần trách nhiệm cao của họ. "Âm nhạc vang lên hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời khiến tôi thấy yêu đất nước mình hơn. Dù chỉ là người dân bình thường, nhưng được chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm như vậy, tôi cảm thấy thật vinh dự", chị Thuỷ chia sẻ.
Ngày mai (2/9), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) chính thức diễn ra vào buổi sáng tại Quảng trường Ba Đình.
Tác giả: Nguyễn Bình - Nguyễn Hằng
Nguồn tin: cand.com.vn