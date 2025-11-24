Bùn sạch, nhà dân nhóm bếp đỏ lửa trở lại thì bộ đội mới rút đi

Bộ đội Sư đoàn 2 dọn dẹp bùn non tại Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

4 ngày sau trận lũ lịch sử, phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) vẫn ngổn ngang. Rác thải ngập ngụa, bùn nhão đặc quánh phủ kín khắp nơi.

Bùn khô cóng dần trong khi nước xịt rửa không có khiến việc dọn dẹp thêm cơ cực. Nét bất lực, mỏi mệt hằn hiện trên gương mặt từng người dân.

Xóm làng, bệnh viện tiêu điều xơ xác sau trận lũ lớn

Ông Huỳnh Thân, tổ 1 phường Quy Nhơn Bắc, nói như bất lực: "Nước ngập 4 ngày rồi. Cái cống kia rác tắc cứng không rút nước được. Chỗ tui đứng đây hôm lũ lên ngập phải 2 mét. Mọi thứ cứ như cơn ác mộng mà lại có thật".

Tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, hơn một tuần nay mọi hoạt động gần như đình trệ. Cán bộ, nhân viên, đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lượng bùn đất khổng lồ và nguy cơ ô nhiễm.

Vừa giúp dân dọn lũ ở Quảng Ngãi, bộ đội Sư đoàn 2 lại lên đường vào Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Chỉ tay lên vệt nước in trên tường cao hơn đầu người, ông Nguyễn Trọng Sáng - Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn - dinh dưỡng - cho biết toàn bộ máy móc, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh đều bị ngập.

Tới nay dù đã nhiều ngày lũ rút ra nhưng phòng ốc bùn đóng thành lớp, khô cóng và bật cong lên như bánh đa nướng. Trong khi đó tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk), cơn lũ lớn nhất 50 năm vừa đi qua cũng để lại ngổn ngang và ngập ngụa rác bùn chưa biết ngày nào sẽ dọn dẹp xong.

Cô Trần Thị Thanh Hồng, giáo viên Trường Phan Lưu Thanh, nghẹn ngào: "Năm nay mưa lũ lớn quá! Nhà hàng xóm đổ sang khiến nhà tôi cũng sập. Vừa lo trường, vừa lo nhà cửa. Nhưng là giáo viên, tôi phải ưu tiên để các em sớm trở lại lớp.

May mắn nhờ các chú bộ đội giúp đỡ nên trường đã cơ bản sạch sẽ, những phần còn lại sẽ nhanh chóng được khắc phục".

Khung cảnh ngổn ngang tại trường học ở Tuy An Đông, Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Vừa từ vùng lũ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về thì bộ đội lại lên đường

Lũ rút đi đã để lại một mớ hỗn độn khổng lồ trải rộng từ đường làng vào tới nhà dân, trường học, trạm y tế, cơ quan công sở… Người dân bơ phờ dọn dẹp ngay khi nước rút nhưng cũng bất lực vì điện cúp, nước sạch không có.

Trong khó khăn nhất, người dân le lói lên niềm hy vọng và rưng rưng khi thấy xe quân đội lần lượt đỗ ngoài đường làng. Từ thùng xe, những quân nhân tuổi đôi mươi, họ vừa trở về từ trận lũ ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì nay lại được lệnh lên đường vào Đắk Lắk, Gia Lai để giúp dân.

Giữa thời bình, bộ đội cũng gian khổ như trong trận chiến lớn. Chứng kiến hình ảnh này, không ít người dân đã bật khóc vì xúc động.

Có mặt tại Quy Nhơn những ngày qua, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) dầm mình giữa mưa và bùn đặc quánh để dọn bùn tại các cơ sở y tế, trường học.

Đại tá Văn Tấn Anh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 - cho biết hôm 18-11 khi lũ ập đến, đơn vị đã lệnh cán bộ chiến sĩ tức tốc lên đường cứu dân.

Khi nước rút, theo chỉ định của địa phương, đơn vị triển khai lực lượng dọn dẹp bùn non. "Nước rút đến đâu, làm sạch đến đó. Anh em phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ để đưa các hoạt động trở lại thường ngày" - đại tá Anh chia sẻ.

Trực tiếp chỉ huy cán bộ các đơn vị tại địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, yêu cầu bộ đội phải có mặt ở từng điểm ngập để nước rút đến đâu giúp dân dọn dẹp đến đó.

"Bộ đội phải coi nhân dân như người thân, coi địa phương như quê hương của mình, hết lòng giúp dân vượt qua hoạn nạn. Lúc này là lúc dân cần bộ đội hơn bao giờ hết" - đại tá Nghĩa nói.

Theo Bộ tư lệnh Quân khu 5, hiện các lực lượng chủ lực của quân khu đóng tại nhiều tỉnh thành như Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Sư đoàn 307, Trường quân sự Quân khu, Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573... đã có mặt ở những vùng lũ gây ảnh hưởng nặng nhất để giúp dân.

Nhiều đơn vị như Sư đoàn 2 đã cật lực dầm lũ giúp dân ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong đợt lũ lụt vừa qua thì nay lại tiếp tục hành quân về các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trước đó, ngày 22-11, khi đến thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã yêu cầu các lực lượng tăng cường giúp dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: THÁI BÁ DŨNG - VĂN VIỄN - Quang Hùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ