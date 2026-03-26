Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho ĐT Việt Nam

Nụ cười rạng rỡ của Vĩ Hào trong một buổi tập của Becamex TP.HCM. Ảnh: FBNV

Là gương mặt trẻ đầy triển vọng, Bùi Vĩ Hào được HLV Kim Sang Sik đánh giá rất cao khi từng triệu tập anh vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024 và vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, trong năm 2025, Bùi Vĩ Hào đã vắng mặt khá đáng tiếc trong đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, và sau đó là tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia.

Đặc biệt, do chấn thương trong trận giao hữu với U23 Syria ngay trước thềm giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, khiến Vĩ Hào không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam. Theo đó, Vĩ Hào đã bị rạn xương do đó anh đã vắng mặt khá đáng tiếc tại giải đấu mà sau đó ĐT U23 Việt Nam đã giành chiếc HCĐ.

Sau gần 3 tháng dưỡng thương, thời gian qua Bùi Vĩ Hào đã có thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội ở CLB Becamex TP.HCM. Trò chuyện cùng người viết, Vĩ Hào cho biết: “Thời gian qua tôi đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội ở Becamex TP.HCM và có thể tranh chấp bóng bình thường. Đi kiểm tra, các bác sĩ nói chấn thương của tôi cũng đã ổn. Vì thế sau đợt FIFA Days này, tôi đã có thể quay lại thi đấu cùng đội bóng Becamex TP.HCM”.

Đây là một tin rất vui với đội bóng đất Thủ Dầu Một, đồng thời cũng là một tin rất vui cho HLV Kim Sang Sik trong việc có thêm nhân sự trên hàng công của tuyển Việt Nam ở giai đoạn tới, đặc biệt là tại AFF Cup 2026. Ở trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, trên hàng công của ĐT Việt Nam có tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TP.HCM được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt FIFA Days này.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn