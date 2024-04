Bốn vị trí thường có tóc bạc: Nguyên nhân và cách khắc phục

Mái tóc đen mượt luôn là biểu tượng của sự trẻ trung, khỏe mạnh, chính vì thế, tóc bạc bị xem là dấu hiệu của tuổi tác. Tuy nhiên, nếu tóc bạc xuất hiện sớm ở những vị trí đặc biệt dưới đây, có lẽ cơ thể đang muốn cảnh báo bạn cần chăm sóc bản thân tốt hơn.

Tóc bạc là gì?

Tóc đổi từ màu đen sang bạc trắng được gọi là tóc bạc. Đây là hiện tượng thiếu hoặc giảm melanin (hắc tố) trong thân của tóc bị ảnh hưởng hoặc do các chức năng của albumin đã bị rối loạn khiến cho tóc đổi thành màu bạc.

Ngoài ra, quá trình tích tụ các hydrogen peroxide có ở trong tóc cũng làm phá hủy những hắc sắc tố melanin này và khiến cho tóc bị bạc màu sớm hơn.

Thông thường, tóc bạc thể hiện quá trình lão hóa và đa phần chúng ta sẽ phải đối diện với những sợi tóc bạc vào độ tuổi từ 45 tuổi trở đi.

Vị trí tóc bạc xuất hiện nhiều thể hiện vấn đề liên quan đến sức khỏe của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi do bệnh lý, do thói quen sinh hoạt... tóc của chúng ta cũng có thể bị bạc sớm hơn so với độ tuổi lão hóa thường thấy. Đối với những trường hợp này, chúng ta có thể quan sát, tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục để lấy lại mái tóc đen bóng.

Bốn vị trí thường có tóc bạc: Nguyên nhân và các xử lý

Với những người có tóc bạc sớm, tùy vào vị trí tóc bạc thường xuyên xuất hiện chúng ta có thể nhận định tình trạng sức khỏe của bản thân để từ đó thay đổi thói quen sinh hoạt, bổ sung chất dinh dưỡng để khắc phục tình trạng tóc bạc sớm.

Tóc bạc trên đỉnh đầu

Những người thường xuyên thức khuya, các mẹ bỉm sữa chăm con nhỏ sau một thời gian thiếu ngủ, nhịp sinh học bị đảo lộn thường xuất hiện tóc bạc trên đỉnh đầu. Những sợi tóc bạc này cho thấy bạn đang bị căng thẳng quá mức, thiếu ngủ, cần được điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt.

Để khắc phục tình trạng tóc bạc trên đỉnh đầu, bạn cần điều chỉnh thói quen sống hằng ngày, thư giãn tinh thần, ăn ngủ điều độ hơn.

Tóc bạc trên trán

Nếu gặp tình trạng tóc trên trán xuất hiện nhiều sợi bạc sớm, bạn nên quan tâm nhiều hơn tới tỳ vị. Bởi tóc bạc sớm trên trán được xem là biểu hiện cho thấy tỳ vị bị mất cân bằng do thói quen ăn nhiều đồ mang tính hàn.

Tóc bạc trên trán do tỳ vị đang bị ảnh hưởng.

Để khắc phục tình trạng tóc bạc trên trán, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế những món ăn lạnh, chú trọng làm ấm cơ thể.

Tóc bạc bên thái dương

Vùng thái dương của mỗi người có liên quan mật thiết đến gan. Nếu tóc ở hai bên thái dương của bạn bỗng xuất hiện nhiều sợi bạc khi bạn chưa ở độ tuổi lão hóa, đó là dấu hiệu cho thấy gan đang bị quá tải.

Muốn khắc phục hiện tượng tóc bạc hai bên thái dương, chúng ta cần chú ý tới chế độ ăn. Thay vì sử dụng các món nóng, nhiều dầu mỡ, chúng ta nên tăng cường các loại thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp chức năng gan được cải thiện.

Tóc bạc ở hai bên thái dương cho thấy gan của bạn đang yếu.

Tóc bạc sau đầu

Vùng sau đầu thể hiện sức khỏe của thận, vì thế nếu bạn thấy vùng sau đầu của mình xuất hiện những sợi tóc bạc sớm, điều đó cho thấy chức năng thận của bạn đang có vấn đề.

Hiện tượng tóc bạc sau đầu có thể được cải thiện phần nào bằng việc nâng cao chức năng thận. Bạn hãy thay đổi chế độ ăn, sử dụng nhiều thực phẩm màu đen như hạt vừng, nấm, đậu đen, mộc nhĩ… để giúp thận được bồi bổ.

Tác giả: AN NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News