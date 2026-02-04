Bộ Xây dựng quy hoạch gần 9.000 km đường cao tốc đến năm 2050

Trong đó, trục dọc Bắc Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.065 km và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài khoảng 1.205 km



Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc, chiều dài khoảng 2.242 km.



Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.353 km.



Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342 km.



Tại khu vực Hà Nội, đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 417 km. Khu vực TP HCM có 2 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 299 km.

Với hệ thống quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050 xác định cả nước sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km. Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm: quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh chiều dài khoảng 1.894 km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu (huyết mạch), dài khoảng 6.530km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu (kết nối) dài khoảng 3.857km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393 km.

Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069 km.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cuối tháng 12/2025. Ảnh: Huy Phong

Bộ Xây dựng tính toán, nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển hệ thống đường bộ theo quy hoạch khoảng hơn 200.000ha.

Nhu cầu vốn đầu tư cần hơn 3,2 triệu tỷ đồng, huy động từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc mở rộng các tuyến cao tốc sẽ theo quy mô quy hoạch; nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Đến hết năm 2025 cả nước đã có 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn), vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc đề ra. Đây là bước tiến vượt bậc so với giai đoạn 2001-2010 (89 km) và 2011-2020 (1.163 km). Riêng 5 năm gần đây, ngành giao thông hoàn thành khoảng 2.000 km, gần gấp đôi 10 năm trước đó.

Chính phủ đã đặt mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km, nâng tổng số lên 5.000 km cao tốc vào năm 2030.

