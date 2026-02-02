Bộ Xây dựng lấy ý kiến dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Đề xuất giao Bộ Công an chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Tờ trình và dự thảo Quyết định sẽ dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, đề xuất giao Bộ Công an chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng cho hay, việc xây dựng Dự thảo Quyết định dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết, dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Về thực tiễn, trong suốt quá trình hoạt động, mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp đã góp phần hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối, đôn đốc và phối hợp liên ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa Ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương; còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, việc dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng hoạt động sẽ phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật; Khắc phục tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đảm bảo tổ chức quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước; Phù hợp với thực tiễn tình hình tai nạn và vi phạm giao thông hiện nay, trong đó lĩnh vực giao thông đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số tai nạn giao thông, qua đó đề xuất giao Bộ Công an - cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ - chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: Báo Tin tức