Bố ruột một Hoa hậu từng giữ chức Tổng cục trưởng, là "người hùng" trong mắt con gái, vợ ông giỏi không kém

Vị Phó giáo sư tâm huyết với giáo dục Việt Nam là bố của Hoa hậu Dương Thùy Linh

Trong làng giải trí Việt, có một nàng hậu giỏi giang, thành đạt song luôn được nhắc tới với "gia thế khủng". Đó là Dương Thùy Linh. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ đều là Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Dương Thùy Linh từng xúc động nhắc về nguồn gốc gia đình cùng người bố mà cô luôn ngưỡng mộ: “Nhiều người hỏi vì sao con luôn biết rõ mình muốn gì kể cả khi đối mặt với rất nhiều sự phản đối? Con luôn trả lời rằng: Vì từ bé, bố tôi luôn đặt câu hỏi đúng cho tôi để tôi dám nghĩ lớn, dạy tôi cách nhận biết đâu là sự lựa chọn của tôi và đâu là do truyền thông, đám đông định hướng.

Những gì sau này tôi học được từ những cuốn sách về tư duy đúng thì tôi ngẫm lại, bố tôi đều đã thực hành với tôi. Điều duy nhất tôi băn khoăn là vì sao mà bố tôi, một người con nhà nông ở quê, rất nghèo (nhưng cả nhà đều học siêu giỏi) lại có được những tư duy đó. Có lẽ phải lội ngược lại gia phả để hiểu nhỉ?”

Hoa hậu Dương Thùy Linh và bố - PGS.TS Dương Đức Lân.

Sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, PGS.TS Dương Đức Lân là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trí thức Việt Nam đi lên từ gian khó, gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nghề. Năm 1973, ông thi đỗ và theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội - một trong những ngôi trường danh giá nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp, năm 1978 ông được giữ lại trường, trở thành giảng viên của Bộ môn Tài chính - Khoa Ngân hàng Tài chính. Từ đây, ông miệt mài với hành trình nghiên cứu và cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam.

Không chỉ giảng dạy, PGS Dương Đức Lân luôn khao khát được đi xa hơn để tìm hiểu cách vận hành nền kinh tế thế giới. Năm 1986, ông được cử đi làm nghiên cứu sinh tại Budapest (Hungary), một trong những trung tâm đào tạo kinh tế lớn của Đông Âu thời đó. Năm 1991, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế. 2 năm sau, ông tiếp tục được cử sang Đại học London (Anh) tu nghiệp, mở rộng kiến thức về quản lý tài chính giáo dục.

Dương Đức Lân từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Khi trở về nước năm 1995, ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Giáo dục Đại học do ngân hàng thế giới tài trợ. Với năng lực chuyên môn vững vàng, đến đầu năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Từ năm 2000 đến 2016, ông gắn bó với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), đảm nhiệm lần lượt các vị trí Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng, trở thành một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc định hình và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Vợ chồng ông đều là Phó Giáo sư - Tiến sĩ.

Không chỉ là nhà quản lý, ông còn là một nhà nghiên cứu khoa học tâm huyết. Ông tham gia viết giáo trình Tài chính doanh nghiệp cho Đại học Kinh tế Quốc dân, làm chủ biên giáo trình Tài chính doanh nghiệp của Đại học Lao động - Xã hội, chủ nhiệm 04 đề tài cấp Bộ, hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh và 10 học viên cao học. Các công trình của ông tập trung vào lĩnh vực tài chính trong giáo dục, tổ chức đào tạo nhân lực và phát triển dạy nghề - những vấn đề mang tính chiến lược cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa.

Ngay cả sau khi nghỉ hưu (từ tháng 3/2016), PGS.TS Dương Đức Lân vẫn tiếp tục cống hiến. Ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, và đến năm 2021, ông tái đắc cử chức vụ này nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự tin tưởng của đồng nghiệp thể hiện uy tín, năng lực và tâm huyết của một nhà giáo đã dành trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”.

Người cha mẫu mực, “người hùng” trong mắt cô con gái xinh đẹp

Dù xuất thân là trí thức, làm việc trong ngành giáo dục suốt nhiều năm, PGS.TS Dương Đức Lân vẫn giữ cho mình một lối sống giản dị, gần gũi. Ông cùng vợ - PGS.TS Nguyễn Thị Thuận là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong giới học thuật. Bà Thuận là nguyên Quyền Hiệu trưởng Đại học Lao động - Xã hội, từng đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Cả hai không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn xây dựng một gia đình trí thức kiểu mẫu, nuôi dạy con cái bằng sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương.

Con gái ông - Hoa hậu Dương Thùy Linh đoạt giải Hoa hậu thân thiện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, giành vương miện Mrs Worldwide 2018. Cô từng đoạt giải Bạc miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giải đồng Siêu mẫu Việt Nam, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch quốc tế. Người đẹp còn trở thành một MC song ngữ đắt show, BTV truyền hình. Sau này, cô theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và ngày càng thành đạt. Con gái của cặp Phó Giáo sư - Tiến sĩ luôn nỗ lực và tự lập để có được thành công.

Dương Thùy Linh biết ơn bố vì "không cướp mất cơ hội cho đời dạy mình để mình khôn ra".

Dương Thùy Linh luôn nhắc đến bố với niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc. Cô từng chia sẻ: “Tôi thách bạn nhé, lần cuối bạn chụp ảnh với bố mình là khi nào? Biết ơn vì những năm qua mình đã được thức tỉnh để hiểu rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng bố mẹ mình thì không. Mình cũng biết ơn bố vì luôn biết yêu thương mình đúng cách, không cướp mất cơ hội cho đời dạy mình để mình khôn ra”.

Trong mắt cô con gái nổi tiếng, ông không chỉ là người cha nghiêm khắc mà còn là một “người thầy lớn” - người đã dạy cô cách tư duy độc lập và sống có bản lĩnh giữa xã hội nhiều biến động. Với Dương Thùy Linh, cha chính là “người hùng” - hình mẫu người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ.

Bố mẹ của nàng hậu là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong giới học thuật.

Một lần, trong ngày của Cha, cô viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: “My hero! The one who is always always there for me. Happy Father’s Day! I love you (Người hùng của tôi! Người luôn luôn ở bên tôi. Chúc mừng Ngày của Cha! Con yêu bố). Trong lòng tôi hôm nay rất nhiều điều muốn chia sẻ về ngày này. Vì với tôi, tình cảm bố và con gái là rất sâu sắc. Nhiều điều tôi làm cũng chỉ để mong bố tôi hạnh phúc hơn, vui hơn và tự hào về tôi hơn. Nhưng ngày hôm nay tôi càng thấm thía hơn về sự may mắn của tất cả những ai còn cha. Chúc bố của tôi, người hùng của tôi, người đàn ông không bao giờ phản bội của tôi, người đã vươn lên số phận để cho tôi cuộc sống hôm nay, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ”.

Dù là người nổi tiếng và có được sự nghiệp thành đạt, Dương Thùy Linh vẫn luôn giữ nếp sống giản dị, khiêm tốn như cách cha mẹ dạy. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Việt Thắng cùng 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Thi thoảng, cô đăng tải hình ảnh đời thường cùng bố hay nhìn cảnh mẹ chơi đùa cùng cháu, đó là những phút giây hạnh phúc bình dị mà cô luôn trân trọng.

PGS.TS Nguyễn Thị Thuận chơi đùa cùng cháu.

Có lần, nàng hậu dí dỏm kể: "Không hiểu sao những hình ảnh bố mẹ tôi ở Châu Âu luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là mẹ tôi. Có lẽ vì những hình ảnh này đã gắn liền với tuổi thơ tôi và tôi luôn đi tìm lại nó. Thời đó mẹ tôi rất vui, mẹ tôi nấu ăn nhiều và chăm sóc đưa đón tôi đi học. Tôi vẫn bị ăn đòn nhưng mà nó vẫn khác với khi mẹ tôi ở Việt Nam. Có gì đó rất khác. Có thể chỉ là sự tưởng tượng của tôi, nhưng dù gì cái sự tưởng tượng đấy luôn đem lại niềm vui cho tôi.

Ở đó bố tôi đầy sức sống, rất thích đi khám phá, hưởng thụ, thích chụp ảnh cho mẹ con tôi và tôi luôn là cả thế giới của bố tôi. Mẹ tôi thì rất điệu, lúc nào ra đường cũng makeup, ăn mặc rất đẹp. Tôi biết sau này bố mẹ tôi khác đi cũng do tuổi tác, sức khỏe và những lo toan. Nhưng chả ai đánh thuế ký ức và ước mơ. Hãy cứ để yên để tôi đi giành lại tuổi thơ tôi".

Ở tuổi nghỉ hưu, PGS.TS Dương Đức Lân vẫn là chỗ dựa vững vàng trong gia đình. Ngoài thời gian cho người thân, ông vẫn tham gia hoạt động của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và âm thầm dõi theo, ủng hộ con gái trong mọi quyết định. Tình yêu thương ấy không ồn ào, nhưng luôn hiện hữu, là nguồn năng lượng giúp Dương Thùy Linh tự tin và mạnh mẽ trên con đường của mình.

Bố mẹ Dương Thùy Linh rất đẹp đôi, tình cảm bên nhau.

