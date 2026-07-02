Bộ Nông nghiệp và Môi trường sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Hành động quyết liệt với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, tăng trưởng bền vững"

6 tháng đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hành động quyết liệt với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, tăng trưởng bền vững". Công tác thể chế ghi dấu ấn với 36 văn bản trình ban hành, bãi bỏ 149 văn bản không còn phù hợp (chiếm 35%) và cắt giảm, đơn giản hóa 151 thủ tục hành chính. Việc xử lý thủ tục hành chính rất hiệu quả với 97,2% hồ sơ được giải quyết. Bộ đã trình Chính phủ cơ chế đặc thù cho khai thác than vượt không quá 15% công suất; hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch đầu tư công với giải ngân đạt 36,7% (trị giá 2.461 tỷ đồng). Chuyển đổi số được thúc đẩy qua 15 nhiệm vụ công nghệ chiến lược và đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho các Chương trình mục tiêu quốc gia sớm 01 tháng. Hoạt động đối ngoại bứt phá với 17 đoàn công tác, ký 11 thỏa thuận hợp tác và huy động mạnh mẽ vốn ODA. Công tác kiện toàn bộ máy được triển khai đồng bộ, tiêu biểu là việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về địa phương quản lý.

Sản xuất nông lâm thủy sản toàn quốc tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ kinh tế vững chắc khi duy trì đà tăng trưởng ổn định, chuyển dịch linh hoạt theo hướng an toàn sinh học và chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành đã duy trì sản xuất ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,8% - 3,85% và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực trồng trọt ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng, trọng tâm là mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh. Chăn nuôi và lâm nghiệp được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, đẩy mạnh chi trả dịch vụ môi trường rừng và xúc tiến hoàn thiện quy hoạch quốc gia. Song song với các giải pháp quyết liệt trong quản lý khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi tự nhiên nhằm mục tiêu tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, công tác kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cũng được củng cố đồng bộ thông qua các chính sách liên kết chuỗi giá trị và đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng nông dân số.

Trong quản lý tài nguyên, Bộ chỉ đạo thi hành Luật Đất đai 2024, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" và tích cực tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm. Công tác ứng phó biến đổi khí hậu đạt dấu mốc lớn khi sàn giao dịch các-bon trong nước chính thức hoạt động từ ngày 29/6, kết hợp hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Ngoài ra, Bộ cũng đẩy mạnh Quy hoạch không gian biển, tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo, cùng việc cung cấp đồng bộ dữ liệu bản đồ địa lý và khai thác hiệu quả hạ tầng trạm viễn thám quốc gia.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật thống nhất về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), chứng nhận giảm phát thải và cơ chế khai thác thị trường các-bon đối với ngành hàng lúa gạo; Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn lực khác đầu tư các công trình thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và trữ nước ngọt theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cấp hệ thống cống, trạm bơm và các công trình điều tiết nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và giảm khai thác nước dưới đất. Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, dự báo sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn; phát triển các giải pháp công trình và phi công trình theo hướng thuận thiên, dựa vào hệ sinh thái; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nông nghiệp thông minh, quản trị dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng, quản lý vùng nguyên liệu, chế biến sâu và thương mại quốc tế cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã của địa phương…

Phát triển nông thôn và kinh tế nông nghiệp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực

Tại tỉnh Nghệ An, trong 06 tháng đầu năm 2026, ngành Nông nghiệp – Môi trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 4,64%, đạt kế hoạch đề ra (Kế hoạch 4,6-5,05%). Sản xuất trồng trọt đạt kết quả tích cực với sản lượng lương thực có hạt đạt gần 790 nghìn tấn; chăn nuôi tiếp tục phát triển, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 185 nghìn tấn, tăng 5,12%, sản lượng sữa tươi đạt 227,5 triệu lít, tăng 10,65% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản đạt gần 159 nghìn tấn, tăng 4,32%. Đặc biệt, tỉnh đang đẩy mạnh mở rộng vùng nguyên liệu dứa lên khoảng 2.100 ha, tạo nền tảng phát triển công nghiệp chế biến nông sản quy mô lớn.

Toàn tỉnh có 734 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 101 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, 280 hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và 482 trang trại đạt tiêu chí theo quy định. Đến nay toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên còn hiệu lực, trong đó có 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao, 40 sản phẩm 4 sao, 545 sản phẩm 3 sao.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16%, thuộc nhóm cao nhất cả nước; đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn về đất đai, khoáng sản cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, nhất là đã chủ động cấp phép khai thác khoáng sản để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay toàn tỉnh đã đồng bộ 586.535 thửa đất đã đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, trọng tâm là hoàn thành Luật Đất đai sửa đổi trong năm 2026

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, trong thời gian tới, trách nhiệm đặt lên vai ngành Nông nghiệp và Môi trường là hết sức nặng nề. Ngành phải đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số chung, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia có thu nhập cao. Trong chiến lược đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết, kết luận gần đây của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, cùng các Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu cụ thể đã được giao để triển khai thực hiện.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, sau cuộc họp này, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chủ trì, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng lĩnh vực để cùng phấn đấu. Tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, đặc biệt là đối với các dự án luật trọng điểm, gồm: Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và Luật sửa đổi 10 luật; trọng tâm cốt lõi là phải hoàn thành thông qua Luật Đất đai sửa đổi ngay trong năm 2026. Đồng thời, hoàn thiện các quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ để xác định rõ danh mục cần làm mới hoặc điều chỉnh. Sau khi đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, các đơn vị phải tập trung tối đa cho các quy hoạch chuyên ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Nông nghiệp & Môi trường và các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản nhằm đạt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế đề ra cho năm 2026. Đồng thời, toàn ngành phải nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết nhiệm vụ khó khăn là gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trước dự báo tình hình thiên tai năm nay sẽ diễn biến hết sức phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tập trung triển khai toàn diện công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là phải nghiêm túc rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó bài bản, điều phối lực lượng linh hoạt và đặc biệt là phải ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác dự báo, giám sát theo thời gian thực; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “dân kêu cứu mà không biết ở đâu” hoặc bị động trước việc xả lũ của các hồ thủy điện.

Song song đó, ngành cần tập trung tháo gỡ dứt điểm tình trạng khan hiếm cát, đất, đá để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế biển.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh bài học thực tiễn về vai trò của người đứng đầu; nơi nào người lãnh đạo vào cuộc quyết liệt, sâu sát thì nơi đó vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng, ngược lại, nếu chỉ khoán trắng cho cấp dưới thì công việc không thể đạt kết quả thực chất; vì vậy, các đơn vị phải phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, trực tiếp “vào cuộc” để tạo ra chuyển biến thực chất cho toàn ngành.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn