Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, có dấu hiệu hình sự

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết nội dung đơn tố cáo liên quan việc người tiêu dùng mua mỹ phẩm online trên tài khoản của bà Chu Thanh Huyền, trong đó phản ánh người bán không xuất hóa đơn rõ ràng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hướng dẫn người làm đơn gửi đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để tiến hành xác minh. Đơn vị này đã tổ chức các buổi làm việc, trao đổi và xác minh nội dung liên quan đến đơn tố cáo nói trên.

Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc được đánh giá là tương đối phức tạp, trong đó một số dấu hiệu có thể liên quan đến yếu tố hình sự. Ông Tuấn cho biết thêm, sau khi xem xét, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiếp tục hướng dẫn người đứng đơn chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Bộ đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, giám sát hàng giả và hàng nhái trên sàn thương mại điện tử, gỡ bỏ hơn 44.000 sản phẩm và hàng chục nghìn gian hàng vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, gia dụng.

Bộ cũng phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường xử lý 120 website vi phạm và tổ chức nhiều lớp tập huấn địa phương để nâng cao kỹ năng quản lý, kinh doanh trực tuyến an toàn.

Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định về định danh người bán qua VNeID, kiểm soát hoạt động livestream, quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, hướng tới một môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, bền vững.

Tác giả: Ánh Phương

Nguồn tin: Báo VOV