Bố bỏ đi theo người khác nhưng khi bệnh nặng lại muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc

Cách đây 5 năm, bố tôi bỏ nhà đi theo một phụ nữ mà lúc đó bố nói là tình yêu đích thực của cuộc đời. Mẹ con tôi không quá ngạc nhiên vì không phải lần đầu bố ngoại tình, chỉ khác là lần này bố bỏ hẳn mẹ con tôi để đi theo họ. Sau đó bố mẹ ly dị, từ đó gần như bố không liên hệ với mẹ con tôi.

Tôi thương mẹ vất vả nuôi anh em tôi ăn học mà không một lời than vãn. Tôi tự hứa sẽ học tốt, có việc làm đỡ đần mẹ và em trai. May mắn khi ra trường, tôi được một công ty công nghệ tuyển vào làm với mức lương tương đối cao. Gần 5 năm trôi qua, mẹ con tôi mới tạm quên nỗi đau do bố gây ra.

Tôi không muốn giáp mặt bố, người đàn ông đã nhiều lần phản bội mẹ con tôi

Mới đây, bố liên hệ với tôi và nói đang bị bệnh nặng, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ chết bất kỳ lúc nào. Bố cần một khoản tiền khá lớn để phẫu thuật. Tôi không nói với mẹ và dùng hết số tiền tiết kiệm được cộng với vay mượn thêm để đưa cho bố phần nào số tiền bố cần. Nhưng bố nói cần tôi chăm sóc trong lúc bố nằm viện khoảng gần 1 tháng vì không ai chăm lo cho bố tốt hơn con mình.

Tôi thực sự khó nghĩ, nếu xin nghỉ 1 tháng chăm bố thì sẽ mất công việc đang làm, tôi sẽ lấy tiền đâu để phụ giúp mẹ. Khi tôi nghỉ việc, tôi sẽ nói với mẹ như thế nào bây giờ. Với lại thực sự tôi không muốn giáp mặt bố, người đàn ông đã nhiều lần phản bội mẹ con tôi. Tôi có thể vay mượn bao nhiêu để đưa cho bố cũng được, còn ở gần bố với tôi là rất khó khăn.

Mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi mà chưa biết giải quyết như thế nào cho hợp lý. Bố vẫn là người thân của tôi, không thể bỏ mặc ông ấy.

