Bị tông liên hoàn, xe khách chở 22 người lao xuống ao nước

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h00 sáng 21/1 tại quốc lộ 279, đoạn qua thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long.

Xe khách loại 29 chỗ (trên xe có 22 người) lao xuống ao nước ven QL 279 (thuộc địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) sau va chạm liên hoàn.

Thời điểm này, xe ô tô BKS 14A-282.xx, do ông T.V.D. (SN 1960) điều khiển đi hướng Cẩm Phả - Hạ Long va chạm với xe ô tô chở khách loại 29 chỗ BKS 14B-019.xx do anh Ng.C.L. (SN 1960, trú phường Đức Chính, TX Đông Triều) điều khiển và tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 14C-364.xx do anh Đ.V.Th. (SN 1995, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đi cùng chiều.

Hậu quả vụ va chạm khiến tài xế xe 14A- 282.xx bị thương nhẹ, ba xe ô tô bị hư hỏng. Xe ô tô chở khách lao xuống ao ven quốc lộ 279 (trên xe lúc này có 22 người, may mắn không ai bị thương).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý theo quy định của pháp luật.

