Bị "nhắc" nợ 4 triệu tiền sửa xe trên Facebook, hàng xóm lái ô tô tải chặn ngang cửa gara thị uy

Người đàn ông tố bị hành xóm hành hung là anh Trần Tính (chủ gara sửa chữa ô tô ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, TP.HCM). Sau sự việc, anh Tính đã gửi đơn trình báo về việc bị hành hung gây thương tích. Theo anh Tính, người gây ra vụ việc là ông V., liên quan đến việc anh hỏi tiền sửa xe ô tô từ trước Tết.

PLO dẫn trình bày của anh Tính cho hay, ông V. mang xe tải đến sửa chữa và còn nợ chi phí hơn 4 triệu đồng. Sau nhiều lần hỏi tiền nhưng không nhận được hồi đáp, ngày 2/4, anh Tính đăng thông tin nhắc thanh toán lên một hội nhóm tài xế trên mạng xã hội Facebook. Đến 11h cùng ngày, ông V. đã tìm tới gara của anh Tính. Và diễn biến sau đó đã được người chứng kiến ghi lại.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, người đàn ông kia có thái độ hung hăng, dùng đá ném rồi dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào người anh Tính khiến anh này bị thương ở tay. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh Tính bị chấn thương tay trái và phải nghỉ làm nhiều ngày để điều trị.

Không dừng lại ở đó, thông tin thêm trên báo Thanh Niên, anh Tính cho biết sau khi các bên được mời lên trụ sở công an để làm việc, thì ông V. tiếp tục dùng xe tải chặn ngang cửa gara của anh trong nhiều giờ, gây cản trở kinh doanh.

"Ông ấy chặn cửa không cho xe của khách ra vào và tuyên bố nếu tôi không gỡ bài viết nhắc tiền sửa xe trên mạng thì sẽ còn tiếp tục gây khó dễ, không cho làm ăn. Ngay cả khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, người này vẫn có thái độ thách thức", chủ gara chia sẻ trên Thanh Niên.

Anh Tính đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ vụ việc cho Công an xã Củ Chi. Vụ việc đang được Công an xã Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

