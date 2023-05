Bị điện giật, một người đàn ông lái máy cẩu tử vong

Vị trí nơi anh T. bị điện giật tử vong.

Sáng ngày 31/5, thông tin từ lãnh đạo xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, địa phương có một công dân bị điện giật tử vong khi làm việc tại địa bàn khác. Nạn nhân là anh Đậu Cao T. (31 tuổi) trú tại xóm Bút Thanh, xã An Hoà.

Theo đó, vào khoảng gần 8h ngày 30/5, anh T. điều khiển máy cẩu thi công công trình xây dựng lăng mộ khu vực cánh đồng thuộc xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu).

Trong quá trình thi công, anh T. bị điện giật khiến người bắn ra, đập đầu vào vật cứng và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc máy cẩu mà anh T. điều khiển có cần trục khá dài, lại vận hành dưới đường điện 35kV. Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, nhiều khả năng dòng điện phóng xuống cần cẩu và truyền vào người anh T.

Hiện thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết