Bị bạn gái chê "súng" ngắn, quan hệ 1 lần nghỉ cả tuần, chàng trai làm việc này, kết quả ngoạn mục sau 6 tháng, đổi cả người yêu

Có lẽ nhiều người đã từng nghe câu "bụng to lò xo ngắn", để ám chỉ những người đàn ông béo phì thường có "cậu nhỏ" ngắn. Câu nói này tưởng như chỉ là lời nói đùa nhưng thực tế khoa học đã chứng minh những người béo phì, đặc biệt béo bụng thường có xu hướng "cậu nhỏ" ngắn hơn. Nguyên nhân có thể do lớp mỡ thừa quá nhiều đã làm che lấp đi một phần của bộ phận sinh dục khiến nó trông nhỏ bé hơn.

Bác sĩ tiết niệu người Đài Loan Gao Weitang đã chia sẻ trong chương trình y tế "Doctor is Hot" về một trường hợp tương tự. Nam kỹ sư 28 tuổi ở Bắc Đài Loan đẹp trai, cao hơn 1m75 nhưng nặng tới 100kg, chân tay tuy không quá to nhưng bụng thì rất lớn.

Bởi vì công việc ít vận động, về nhà lại chỉ nằm chơi điện tử suốt ngày nên cơ thể ngày càng lớn, bụng cũng ngày càng to. Bạn gái của chàng trai đã kiên quyết kéo anh tới khoa tiết niệu điều trị và phàn nàn rằng "súng" của bạn trai quá ngắn, thể lực trên giường cũng yếu kém. Lần nào quan hệ xong cũng phải nghỉ ngơi cả tuần.

Người đàn ông sau khi quan hệ phải nghỉ cả tuần mới hồi phục, "cậu nhỏ" lại ngắn khiến bạn gái chịu không nổi. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Gao Weitang nhận thấy chàng trai còn trẻ, vấn đề là do béo phì nên trước hết yêu cầu anh giảm cân để bụng thon gọn hơn, "cậu nhỏ" trông sẽ dài hơn. Người đàn ông sau đó thực sự đã nghe lời bác sĩ, cố gắng giảm cân. Sau nửa năm, anh quay lại phòng khám để kiểm tra khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ về sự thay đổi ngoại hình.

Nam thanh niên to béo trước đây đã trở nên gọn gàng hơn, "cậu nhỏ" cũng có cảm giác dài hơn. Tuy nhiên người bạn gái khi xưa lại không đi cùng nên bác sĩ Gao Weitang đã thắc mắc: "Bạn gái của cậu đâu, cô ấy không đi cùng để nghe kết quả sao?" Người đàn ông thú nhận rằng cả hai đã chia tay.

Bác sĩ Gao Weitang rất ngạc nhiên hỏi: "Sao lại vậy? Chẳng phải cậu đã giảm cân và mọi thứ đều đúng như bạn gái mong đợi còn gì. Sao cô ấy vẫn bỏ cậu?". Chàng trai lúc này mới nói người chia tay là anh, không phải bạn gái. Vì quá xấu hổ và chán nản khi bị bạn gái chê bai về "súng" nên anh chàng đã chia tay để tìm người không phàn nàn với anh về chuyện đó nữa.

Bác sĩ Gao Weitang cho biết người đàn ông do béo phì nên mới tạo cảm giác "cậu nhỏ" ngắn.

Thực tế có không ít trường hợp "cậu nhỏ" bị ngắn do béo. Trước đây bác sĩ tiết niệu Gu Fangyu cũng từng gặp một bà mẹ sốt ruột cho con trai 7 tuổi đi khám vì không tìm thấy bộ phận sinh dục. Khi bác sĩ cởi quần của cậu bé ra kiểm tra thì phát hiện chỉ thấy tinh hoàn, còn dương vật chìm trong lớp mỡ ở bụng. Tuy điều này không ảnh hưởng đến việc tiểu tiện nhưng do trẻ nam quá béo nên gần như không thể nhìn thấy "cậu nhỏ".

Được biết cậu bé thường do bà nội chăm sóc, người bà lúc nào cũng sợ cháu bị suy dinh dưỡng nên thúc ép chuyện ăn uống rất nhiều dẫn đến cậu bé tăng cân quá mức, lớp mỡ dày che lấp đi "cậu nhỏ".

Béo phì ảnh hưởng tới chức năng sinh lý của nam giới

Nhiều người có lẽ biết đến mối liên hệ giữa béo phì và các bệnh như tiểu đường, tim mạch và một số bệnh ung thư... Nhưng nhiều nam giới có thể ít nhận thức được tác động của béo phì hoặc thừa cân đối với khả năng sinh sản của họ.

Như 2 trường hợp trên, béo phì đã khiến cho dương vật của nam giới trông nhỏ hơn dù thực tế bộ phận sinh dục không hề ngắn lại. Điều này chủ yếu là do hiệu ứng thị giác, khi chúng ta so sánh cùng 1 thứ với 2 vật có kích thước khác nhau thì chúng ta sẽ luôn có cảm giác vật đó nhỏ hơn khi so sánh với thứ lớn hơn rất nhiều.

Ngoài ra, khi bụng của một người đàn ông phát triển, thì vùng mu của anh ta cũng vậy. Khu vực ở gốc dương vật này phát triển sẽ che giấu một phần "cậu nhỏ" dưới lớp mỡ, khiến nó trông ngắn hơn. Người ta ước tính rằng nam giới cứ tăng thêm 40-50 pounds (18-22kg) sẽ che giấu khoảng 1 inch (2,54cm) dương vật.

Không chỉ ảnh hưởng tới vẻ ngoài của bộ phận sinh dục, béo phì còn có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới. Đàn ông béo phì có khả năng sản xuất số lượng tinh trùng thấp hơn 11% so với những người có cân nặng bình thường và khả năng không sản xuất tinh trùng cao hơn 39%.

Tuy nhiên, một nghiên cứu lâm sàng cũng đã phát hiện ra rằng những người đàn ông béo phì có thể cải thiện chất lượng tinh dịch nếu họ giảm cân bằng chế độ ăn ít calo trong 8 tuần và duy trì mức cân nặng ổn định. Những người đàn ông tham gia nghiên cứu đã giảm trung bình 16,5kg, giúp tăng số lượng tinh trùng của họ lên 40%.

Béo phì cũng có thể khiến nam giới gặp vấn đề vô sinh. Testosterone là một loại hormone cần thiết cho quá trình sinh tinh - quá trình sản xuất và phát triển tinh trùng trưởng thành. Các tế bào mỡ có thể trực tiếp làm giảm nồng độ testosterone bằng cách biến nó thành một dạng estrogen hoặc gián tiếp thông qua việc sản xuất leptin. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, quá trình sản xuất leptin tăng lên, làm giảm quá trình sản xuất testosterone. Điều này có nghĩa là những người đàn ông béo phì có nồng độ leptin cao sẽ có nồng độ testosterone thấp, làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, ham muốn tình dục và chức năng cương dương.

Tình trạng viêm cũng dễ xảy ra hơn ở những nam giới béo phì và nó có thể làm hỏng tinh trùng, làm thay đổi các gen được truyền từ bạn sang con.

Tác giả: HOÀNG THÙY

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn