Bí ẩn vụ mất tích của nữ sinh Bùi Bích Phương tại Hà Nội

Trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tìm con gái Bùi Bích Phương (26/7/2003, thường trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) của chị Phạm Thị Thủy (1973). Hiện cháu Phương đã “mất tích” hơn 10 ngày nay, gia đình đang khẩn thiết đi tìm, mọi manh mối cho đến hiện tại đều rất mờ nhạt.

Những tung tích bí ẩn của Bùi Bích Phương

Theo chị Thủy, vào lúc 15h ngày 11/9, trong tâm trạng buồn bã vì cãi nhau với bạn trên mạng, Phương có xin mẹ cho uống thuốc ngủ nhưng không được đồng ý, sau đó xin phép mẹ đi chơi để khuây khỏa. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ liên lạc lần cuối với Phương qua điện thoại, Phương nói đang ở Lotte Ciputra, Tây Hồ.

Sau đó, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng chỉ thấy chuông đổ, không có ai bắt máy. Đêm 11/9 và cả ngày 12/9, gia đình vẫn gọi được nhưng Phương không nghe máy. Nghi ngờ Phương có thể thuê phòng và uống thuốc ngủ quá liều, gia đình đã trình báo Công an phường Đông Ngạc và Công an phường Tây Hồ, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Hình ảnh em Bùi Bích Phương (ảnh GĐCC)

“Sáng 12/9, tôi gọi taxi ra Công an phường Tây Hồ, khu vực gần Lotte Ciputra, nhờ họ hỗ trợ trích xuất camera để tìm con. Chiều cùng ngày, vì quá lo lắng, tôi đăng ảnh con lên mạng để nhờ cộng đồng tìm kiếm. Đến khoảng 22h tối, một người đi câu cá đã nhặt được ba lô, mũ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân của con ở mép sông, gần khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Người đó đã gọi điện cho tôi, trao lại đồ đạc. Tôi ngay lập tức trình báo Công an phường Bồ Đề, và họ đã lập biên bản ngay trong đêm 12 rạng sáng 13/9”, chị Phương kể.

Đến sáng 13/9, chị Thủy tiếp tục lên Công an phường Đông Ngạc để trình báo việc đã tìm thấy đồ của con ở mép sông. Đến trưa 14/9, chị quay lại khu vực phát hiện đồ đạc thì nhìn thấy chiếc xe đạp điện Yamaha màu trắng của Phương dựng ở trên bờ sông, gần lối xuống nơi tìm thấy đồ.

“Khi tôi đứng gần đó, vợ chồng một gia đình sống đối diện cho biết, khoảng hơn 17h chiều 11/9, họ nhìn thấy hai thanh niên mặc áo tối màu, không đeo khẩu trang, dắt xe của con gái tôi đến để lại, rồi mang ba lô và đồ dùng của con ném xuống sông. Người dân ở khu vực đền Rừng khẳng định thời điểm đó trời còn sáng, có thể nhìn rõ mặt hai người”, chị Thủy cho biết.

Sáng 15/9, chị Thủy tiếp tục viết đơn trình báo gửi Công an thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị cả những kịch bản xấu nhất

Chị Thủy cho biết, ngày 16/9, chị nghe tin có một thi thể mặc quần áo giống con gái mình, trên tai có đeo đôi bông do chính chị mua. Thi thể trôi về Ninh Bình, được người dân vớt lên và chôn cất. Khi tôi xuống đó, chị được cho xem hồ sơ tử thi. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ còn đôi bông tai. Cơ quan chức năng yêu cầu xét nghiệm ADN, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Trong lúc chờ đợi, tôi đã thắp hương và khấn nguyện: nếu đó không phải là Phương thì mong con bình an trở về, còn nếu đúng là Phương thì con hãy theo mẹ về nhà. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Sau nhiều ngày khóc cạn nước mắt, giờ tôi buộc phải bình tĩnh để còn giải quyết công việc. Tôi chỉ biết ngồi chờ và nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ, chứ bản thân không thể tự tìm được con”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy cho biết, Phương là con thứ 2 trong gia đình. Con trai cả hiện đang làm kỹ sư tại Nhật Bản, còn con gái là Phương vừa đi du học ở Nhật được một năm và trở về hồi tháng 2 đầu năm nay.

“Ở nhà, Phương là đứa con ngoan, đi đâu cũng báo với mẹ. Ngay cả khi đi dạy thêm, con cũng nói: “Mẹ ơi, con đi dạy thêm nhé”. Con chưa bao giờ tự ý bỏ đi”, chị nói.

Hiện tại, điều chị Thủy mong mỏi nhất lúc này là Công an phường Bồ Đề trích xuất được camera ở những tuyến đường dẫn vào Đền Rừng. Ở đó có ba lối vào: hai lối ven bờ sông và một lối từ ngõ 359 Ngọc Thụy.

“Tôi đã nhiều lần đề nghị, nhưng họ trả lời rằng chỗ để xe của con không có camera. Tuy nhiên, khi tôi ra tận nơi, tôi thấy khu vực đó đều có camera. Xe không thể tự xuất hiện ở đó, chỉ có thể do hai khả năng: hoặc chính con tôi dắt xe đến, hoặc là hai người thanh niên kia”, chị Thủy nói.

Được biết, khi rời nhà từ ngõ 10 đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc, Phương mặc áo trắng có kẻ vàng trước ngực, quần kẻ ô nhỏ màu vàng, đi xe đạp điện Yamaha màu trắng. Ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0986.043.468/ 0862.904.593”.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: Báo VOV