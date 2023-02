Bí ẩn từ 31kg ma túy trong bụi cây ven đường

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Chiều 23/2, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 31kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ngày 20/2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát dọc trên tuyến biên giới thuộc đường mòn Hồ Chí Minh.

Khoảng 20h20 ngày 20/2, tại đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Vũ Quang, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng lấy ra 2 bao tải từ bụi cây bên vệ đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, ngay lập tức, các tổ công tác đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 31 túi ni lông màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31kg.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ 2 đối tượng trên là Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972), đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang.

Các đối tượng khai nhận số tang vật trên đều là ma túy do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu tại đó, gồm: 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy này sẽ được Trình và Long vận chuyển đi để gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn