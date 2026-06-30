Bé sơ sinh sống sót thần kỳ trong tòa nhà sập ở Venezuela

"Tôi cảm thấy như mình đang bay vậy, rồi như chìm xuống giữa nước và đất đá, trước khi rơi xuống một khoảng trống và mắc kẹt ở đó", Dayana Patino ngày 29/6 kể lại thời điểm động đất xảy ra hôm 24/6, khi cô cùng con trai sơ sinh Juan David đang trong căn hộ của gia đình ở tầng 8 khu chung cư thuộc bang La Guaira, miền bắc Venezuela.

Rung chấn mạnh khiến cả tòa chung cư đổ sập. "Tôi không biết bằng cách nào mà mình vẫn không buông con ra, dù lúc đó như đang bị hất tung lên và bị ép chặt vào đồ đạc", Patino kể.

Chân cô kẹt dưới các khối bê tông, còn thái dương bị ép vào tảng đá, khiến cô hoàn toàn không thể cử động, trong khi con trai vẫn nằm bên cạnh. Dù đau đớn và hoảng loạn, cô tự nhủ phải giữ tỉnh táo vì con, và tiếng khóc của bé chính là động lực để cô không gục ngã.

"Chừng nào con tôi còn sống thì tôi cũng sẽ sống. Thỉnh thoảng tôi lại chạm vào mũi thằng bé để chắc rằng con vẫn thở", Patino cho hay.

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Khoảnh khắc mẹ con Dayana Patino được đưa khỏi tòa nhà sập ở bang La Guaira, Venezuela. Video: La Prensa

Cô cố giữ sức, chỉ kêu cứu khi nghe thấy có người ở gần. Sau nhiều giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát, với một khe nứt nhỏ để ánh trăng lọt vào, cuối cùng cô nghe thấy tiếng em trai gọi tên mình.

"Tôi hét lên hết sức 'Chị ở đây!' và em trai nói 'Em tìm thấy chị rồi, em hứa sẽ không rời đi cho đến khi đưa được chị ra ngoài'", cô nhớ lại.

Đội cứu nạn sau đó đến hiện trường và đưa hai mẹ con ra khỏi đống đổ nát sau 32 giờ bị mắc kẹt. Chồng cô là Gerson bật khóc khi đón con trai được bọc trong tấm chăn màu hồng từ tay nhân viên cứu nạn.

"Tôi tưởng vợ con mình đã chết. Khi nhìn thấy con trai, tôi cảm giác như mình được sinh ra lần nữa", Gerson nói và gọi cuộc giải cứu là "phép màu".

Hai mẹ con sau đó được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Caracas. Patino đang hồi phục sau chấn thương ở cả hai chân. Điều kỳ diệu là bé Juan chỉ bị thương nhẹ.

Dayana Patino và con trai tại bệnh viện ở thủ đô Caracas ngày 29/6. Ảnh: BBC

Gerson, người đang ở bên ngoài khu chung cư khi tòa nhà sập xuống, cho biết gia đình đã mất tất cả sau động đất.

Thảm họa ở Venezuela đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Dựa trên ảnh vệ tinh, các nhà nghiên cứu ước tính gần 60.000 tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Số nạn nhân được cho là sẽ tăng lên trong những ngày tới. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, cho biết họ đang chuẩn bị 10.000 túi đựng thi thể.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net