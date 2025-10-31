Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

Cháu bé sơ sinh được phát hiện trong căn nhà hoang

Tối 30-10, ông Đoàn Quang Diện - Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, xác nhận chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người dân chăm sóc 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, một số người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện tiếng khóc yếu ớt phát ra từ căn nhà bỏ hoang gần nhà văn hóa thôn. Khi kiểm tra, họ bàng hoàng thấy một bé gái sơ sinh, nặng hơn 3 kg, còn nguyên dây rốn, được quấn tạm trong chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy các-tông.

Người dân lập tức báo cho chính quyền xã Triệu Cơ và đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để cấp cứu, chăm sóc.

Tại bệnh viện, đội ngũ y - bác sĩ đã khẩn trương cắt dây rốn, làm sạch, sưởi ấm, tiêm vắc-xin và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Ông Đoàn Quang Diện cho biết chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc, thông báo rộng rãi để tìm thân nhân cháu bé theo quy định.

"Trước mắt, địa phương phối hợp với bệnh viện và người dân chăm sóc chu đáo cho cháu. Nếu không có người đến nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định pháp luật" - ông Diện nói.

Tác giả: Hoàng Phúc - Đức Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động