Bé gái bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện sau khi sinh được một ngày - Ảnh: M.T.

Ngày 16-1, một nguồn tin cho biết hiện UBND phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho một bé gái bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện, đồng thời thực hiện việc tạm giao nuôi dưỡng theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, bảo đảm để bé sớm có đầy đủ giấy tờ pháp lý và được chăm sóc, bảo vệ quyền lợi lâu dài.

Trước đó khoảng 5h30 sáng 7-1, một điều dưỡng trong quá trình kiểm tra phòng bệnh đã phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại phòng hậu sản số 3, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp).

Theo hồ sơ bệnh viện và giấy chứng sinh, bé gái chào đời lúc 17h35 cách đó một ngày, nặng 2.800 gam.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe bé ổn định, không ghi nhận dị tật bẩm sinh. Khi được phát hiện, bé không có bất kỳ tài sản hay đồ dùng cá nhân nào kèm theo.

Thông tin tự khai trước đó của sản phụ cho biết người mẹ tên N.T.C.N. (36 tuổi), đăng ký thường trú tại phường Gò Công. Tuy nhiên, sau khi sinh con chưa đầy một ngày, người mẹ đã rời khỏi bệnh viện và không quay lại.

Sau khi phát hiện bé gái, UBND phường Gò Công đã niêm yết công khai thông tin tìm người thân của trẻ trong 7 ngày liên tục. Do việc tìm kiếm không có kết quả, địa phương quyết định kết thúc niêm yết và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

