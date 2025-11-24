Bảy lý do nha đam trở thành 'thần dược' trong làm đẹp

Tẩy trang tự nhiên

Gel nha đam có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, đặc biệt hiệu quả với vùng da mắt. Chỉ cần cắt lá nha đam, thấm gel vào bông tẩy trang và lau nhẹ nhàng, bạn có thể loại bỏ lớp trang điểm đồng thời giữ ẩm cho da. Đây là giải pháp tẩy trang an toàn, phù hợp để sử dụng hằng ngày.

Ủ tóc mềm mượt

Thoa gel nha đam lên tóc và da đầu, để ủ trong vài phút trước khi gội lại sẽ giúp tóc khỏe mạnh hơn. Gel nha đam nuôi dưỡng da đầu, giúp tóc mềm mại, giảm xoăn rối và tăng độ bóng tự nhiên.

Làm dịu và hỗ trợ điều trị bỏng

Nha đam là “ứng cứu” hiệu quả khi bị bỏng nhẹ hoặc cháy nắng. Bôi gel trực tiếp lên vùng da tổn thương giúp giảm đau, giảm ngứa rát nhờ đặc tính chống viêm và giữ ẩm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho da kích ứng hoặc tổn thương nhẹ.

Nha đam là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể

Thúc đẩy mọc tóc

Massage gel nha đam lên da đầu, để khoảng 30 phút rồi gội sạch có thể giúp nang tóc thông thoáng, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và cân bằng pH. Nhờ đó, tóc khỏe hơn và dễ mọc mới.

Gel tẩy lông an toàn

Nhờ kết cấu gel mát và giàu ẩm, nha đam có thể dùng như gel cạo râu hoặc tẩy lông tự nhiên. Gel giúp giảm ma sát, làm dịu da và hạn chế kích ứng sau khi cạo.

Kem dưỡng ẩm tự nhiên

Nha đam là lựa chọn tiết kiệm cho những ai muốn dưỡng ẩm da mặt và cơ thể. Gel nha đam đặc biệt phù hợp với da mụn nhờ hàm lượng vitamin và enzyme hỗ trợ làm dịu và giảm dầu.

Hỗ trợ giảm hôi miệng và sâu răng

Một số nghiên cứu ghi nhận, nha đam có khả năng giảm mùi hôi miệng, hỗ trợ ngừa sâu răng và bảo vệ nướu nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Lưu ý khi sử dụng nha đam trong chăm sóc da

Dù là nguyên liệu thiên nhiên, nha đam vẫn cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn:

Sơ chế nha đam phải sạch, tránh để tay bẩn tiếp xúc với phần gel.

Chọn lá nha đam tươi, nhiều nước để đảm bảo dưỡng chất.

Thử phản ứng dị ứng bằng cách bôi một lượng nhỏ lên cổ tay hoặc sau tai trước khi đắp mặt.

Chỉ đắp mặt nạ 15-20 phút; đắp quá lâu có thể gây khô hoặc kích ứng.

Loại bỏ kỹ lớp nhựa vàng vì có thể khiến da khô và dễ kích ứng.

Ưu tiên đắp mặt nạ vào buổi tối; ban ngày cần bôi kem chống nắng khi ra ngoài.

Tránh để nha đam dính vào mắt hoặc vết thương hở; không bôi quá nhiều lên vùng da non.

Không nên tiêu thụ hoặc uống quá nhiều nha đam trong thời gian dài vì có thể gây ảnh hưởng thận.

Các chuyên gia cho biết, mặt nạ thiên nhiên chỉ tác động trên bề mặt, hỗ trợ dưỡng ẩm và làm mịn tạm thời, không thể làm trắng da sâu như lời truyền miệng.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV