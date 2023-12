Bắt tạm giam kẻ rủ người tình đến nhà nghỉ rồi dùng súng ép uống thuốc tự tử

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Hiển (SN 1984, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 9h sáng 22/11, Phạm Ngọc Hiển rủ chị N.T.N.L. (SN 1993, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để tâm sự.

Sau khi cả hai đến nhà nghỉ, chị L. đi vào phòng trước, còn Hiển quay ra xe lấy 1 khẩu súng (loại súng ngắn, bắn đạn chì), 2 băng đạn, 50 viên đạn chì, 1 con dao cùng 1 lọ thuốc cỏ cháy đã được chuẩn bị từ trước rồi đi vào phòng nghỉ.

Căn nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.



Khi vào phòng thấy chị L. đi từ nhà vệ sinh ra, Hiển liền cầm súng và dao đe dọa, ép chị L. phải uống thuốc cỏ cháy do Hiển để sẵn ở cạnh bức tường sát nhà vệ sinh. Trong lúc sợ hãi, chị L. mở chai thuốc ra rồi đổ dung dịch ra nắp uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thấy vậy, Hiển liền nổ súng nên chị L. bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn. Lúc này, Hiển đạp cửa xông vào và nổ súng bắn trúng vào tay của chị L..

Nghe tiếng động và tiếng chị L. kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng, chị L. chạy thoát được ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi bị phát hiện, Hiển cố thủ ở trong phòng rồi tự uống thuốc cỏ cháy và cầm dao, súng đe dọa những người mở cửa. Vụ việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Đắk Mil.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Mil và Công an thị trấn thị trấn Đắk Mil đã có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ Hiển đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc được xác định ban đầu là do mâu thuẫn về tình cảm.

