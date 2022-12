Bắt quả tang 5 “chân dài” đang bán dâm cho khách

Ngày 22-12, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ Cao Xuân Ngọc (còn gọi Ngọc Lầu, SN 1974, ở TP Lào Cai), Mã Văn T. (SN 2005, ở Sa Pa, Lào Cai) và Hoàng Văn Hiếu (SN 2000, quê Lai Châu) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, từ cuối tháng 8-2022, Công an TP Lào Cai phát hiện một đường dây môi giới mại dâm chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi, được phân công cụ thể từng khâu, từ nhận khách rồi chở "chân dài" đến nơi phục vụ, thanh toán… nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều ngày theo dõi, đến gần 22 giờ ngày 20-12, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ công an TP Lào Cái đã bất ngờ vào kiểm tra nhà nghỉ Đức Hiếu, xã Cốc San, TP Lào Cai. Tại đây lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 204, 205, 208, 305, 306.

Danh tính những người liên quan gồm Tẩn Láo T. (SN 2001, trú xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn), Tẩn Hải V. (SN 2006, trú xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Văn C. (SN 1986, trú xã Lùng Vai, huyện Mường Khương), Vì Thúy H. (SN 2002, trú tại bản Chiềng An, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Hoàng Văn T. (SN 2002, trú xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn), Nguyễn Thị Hoàn H. (SN 2003, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Nguyễn Văn T. (SN 1990, trú xã Nghĩa Tân, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Lý Thị H. (SN 2004, trú xã Hợp Thành, TP. Lào Cai), Đoàn Văn K. (SN1980, trú xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), Phạm Thị T. (SN 2005, trú xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được Cao Xuân Ngọc, Mã Văn Tứ và Hoàng Văn Hiếu môi giới để đi mua bán dâm.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động