Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch khoảng 400 tỷ đồng

Trước đó, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phân cấp quản lý chặt chẽ, cao nhất là tài khoản Super Master (Siêu tổng) trên trang cá cược bóng đá “Bong88.com” với 700.000 UT, tương đương 8,4 tỷ đồng; hệ thống cấp dưới chia thành 6 tài khoản Master (Tổng), 32 tài khoản Agent (Đại lý) và 131 tài khoản Member (Thành viên) để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến.

Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đăng Khoa

Trước tính chất phức tạp, tinh vi của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp điều tra, triệt xóa đường dây đánh bạc trên. Trong hai ngày 23 và 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác, tham gia phá án.

Lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Đăng Khoa (đối tượng cầm đầu, sinh năm - SN 1974, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) cùng các đối tượng Thái Hồng Tây (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Bảo), Quách Kim Như (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hiệp), Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Lạc), Nguyễn Xuân Hải (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Lạc, cùng TP Rạch Giá) đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng.

Tang vật thu giữ gồm 16 điện thoại di động, 1 Ipad và 320,5 triệu đồng tiền mặt.

Khai thác nhanh các thiết bị, chỉ riêng ngày 22/2, hệ thống đã ghi nhận hơn 1.132 lượt truy cập vào website “Bong88.com” để cá độ bóng đá, với tổng số điểm cược hơn 36.000 UT, tương đương 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Các đối tượng Quách Thị Kim Như, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Đăng Khoa (cầm đầu), Thái Hồng Tây (từ trái sang phải)

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can, để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Bắt tạm giam 5 bị can: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Đạt, Thái Hồng Tây, Quách Kim Như, Nguyễn Xuân Hải; cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can: Nguyễn Văn Võ (SN 1988) với Nguyễn Văn Hòa (SN 1963) cả hai cùng ngụ thành phố Rạch Giá.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Khánh Thùy

Nguồn tin: baophapluat.vn