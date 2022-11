Bắt nghi phạm sát hại chủ quán cà phê lấy nhiều tiền, vàng

Ngày 28/11, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một quán cà phê trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc).

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin xác nhận với PV, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng này khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đối tượng tình nghi khoảng 45 tuổi, dáng người cao và gầy, da ngăm đen, mặc áo sơ mi sọc đen trắng, áo khoác màu đen bên ngoài. Thời điểm bắt giữ, khám xét trong ví tiền cá nhân của nghi phạm có giấy tờ tùy thân, giấy mua bán vàng cùng một số tiền…

Do đang trong giai đoạn mở rộng điều tra nên Công an chưa cung cấp danh tính của nghi phạm.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/11, người dân ở gần quán cà phê ven quốc lộ 50 (ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc) phát hiện chủ quán là bà H.H.D (44 tuổi, quê Cà Mau) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy thông tin lời khai từ các nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng, trên đầu bị vật cứng đập gây chấn thương vùng não.

Hiện trường vụ án mạng.

Gia đình nạn nhân cho biết, bà D sống một mình và kinh doanh quán cà phê, nước giải khát ở địa chỉ trên. Bình thường người phụ nữ này hay đeo nhiều vòng vàng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức bà D đeo trên người cùng nhiều tài sản trong nhà với gần 20 cây vàng và tiền mặt đã không còn.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 12h cùng ngày, một đối tượng là nam giới đi xe máy vào quán uống cà phê. Gần 3h sau, đối tượng này mới rời đi. Sau đó, người dân phát hiện bà D đã tử vong.

