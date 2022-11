Bắt hot girl thường đăng facebook "đã ly hôn, thích làm từ thiện"

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi, trú xã An Cư, huyện Tuy An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Kim Chi học hết lớp 9 thì nghỉ học, không có nghề nghiệp ổn định và chưa có gia đình.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Chi đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội facebook như "Muội Muội", "Molly Nguyễn", "Mộc Trà" xây dựng hình ảnh cá nhân là một phụ nữ quê Phú Yên, đã ly hôn, có 2 con nhỏ và mẹ ruột mới mất.

Ảnh trái trên trang facebook cá nhân của Chi, ảnh phải là Chi khi bị công an bắt giữ (Ảnh: P.L.).

Đồng thời, Chi đăng tải nhiều hình ảnh, thông tin thể hiện mình đang có cuộc sống ổn định, giàu có, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, để tăng niềm tin từ người khác, Chi còn tạo ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo trên ứng dụng Facebook, Zalo... và tự nói chuyện qua lại với nội dung chuyển tiền để làm các hoạt động từ thiện.

Sau khi tạo dựng được vỏ bọc và niềm tin, Chi tìm cách tiếp cận các cá nhân có điều kiện về kinh tế để kêu gọi từ thiện hoặc huy động vốn dưới hình thức kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán… rồi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Chi đã khai nhận về hành vi của mình. Qua đó, nữ bị can này đã chiếm đoạt của nhiều người ở tỉnh Phú Yên và Kom Tum với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Công an TP Tuy Hòa thông báo đến người dân, những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu trên khẩn trương liên hệ Công an thành phố (272 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để xử lý, giải quyết.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí