Bắt giữ nhóm tiểu thương vào cảng cá để “lắc bầu cua”

Ngày 5/3, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, một nhóm đối tượng, chủ yếu là người ngoại tỉnh hành nghề buôn bán cá tại chợ Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng vừa bị Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bắt quả tang về hành vi đánh bạc bằng hình thức… lắc bầu cua.

Theo đó, thời gian gần đây, lợi dụng việc di dời, sửa chữa chợ tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang nên hằng đêm, một nhóm đối tượng, chủ yếu là tiểu thương người ngoại tỉnh đến đây mua bán cá đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua.

Tình trạng trên không những gây phức tạp đến an ninh trật tự mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của các tiểu thương đang buôn bán tại đây.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm trên, Trưởng Công an phường Thọ Quang đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm Công an phường phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực 2) tiến hành xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 4h15 ngày 4/3, lực lượng Công an đã tiến hành bắt quả tang đối tượng đang tham gia đánh bạc, gồm: Cao Ngọc Cảnh (38 tuổi) và Lê Như Tây (34 tuổi), cùng trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Võ Thị Quỳnh Thi (30 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Sáu (43 tuổi), cùng trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Như Phương (31 tuổi), trú tỉnh Đăk Lawk; Lê Thị Tôm (59 tuổi), Nguyễn Thị Tui (68 tuổi) và Lê Văn Xin (30 tuổi), cùng trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 3,1 triệu đồng, 3 hột xúc xắc có hình bầu cua tôm cá gà nai, 1 tô nhựa, 1 đĩa nhựa…

Được biết, do tính chất vụ việc khá phức tạp, đa số là đối tượng thường trú ngoài địa bàn TP.Đà Nẵng, vì vậy, Công an phường Thọ Quang đã củng cố hồ sơ ban đầu, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn