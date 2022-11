Bắt đối tượng nổ súng trước quán bar MK

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (26 tuổi), trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21h ngày 23/10, Phan Văn Minh và Phạm Duy Đức (26 tuổi), đều cư trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đến quán bar MK ở đường phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để nghe nhạc cùng nhóm bạn.

Khi đi Minh đeo một túi vải màu đen, bên trong có cất giấu một khẩu súng kiểu ổ quay lắp sẵn 6 viên đạn (kết quả giám định là vũ khí quân dụng) và một hộp đạn đựng 36 viên.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Minh và Đức đi ra khỏi quán bar MK thì gặp Phạm Hùng Dũng (22 tuổi, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang đứng trên vỉa hè ngay trước cửa quán.

Do trước đó Minh và Dũng có mâu thuẫn với nhau nên Minh đã lao tới dùng tay đánh Dũng. Thấy Dũng bị đánh, một số người có mặt trước cửa quán bar MK lao vào can ngăn. Minh rút súng bắn chỉ thiên thị uy.

Nghe thấy tiếng súng, những người can ngăn hoảng sợ chạy ra chỗ khác.

Minh cầm súng trên tay đi lại chỗ Dũng đang đứng, vung lên đập đế súng vào đầu Dũng khiến Dũng bị chảy máu. Thấy vậy, Quách Tiến Bính (36 tuổi, trú thành phố Thái Bình) là bạn Dũng và một số người khác lao vào can ngăn nên Minh bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Minh gọi điện cho Bính hẹn Bính đến quán bia nói chuyện. Lúc này lực lượng Công an thành phố Thái Bình đến. Minh liền vòng ra bên cạnh quán, vứt túi vải đựng súng, đạn ở gốc cây si rồi bỏ đi.

Theo VKSND thành phố Thái Bình, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội. VKSND thành phố Thái Bình đã thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình làm thủ tục chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí