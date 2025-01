Bắt đối tượng giật điện thoại người dân mừng tuyển bóng đá Việt Nam vô địch

Ngày 8/1, Công an TP.Hà Nội thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sỹ Cường (SN 2003; trú Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 6/1, chị H. (SN 2001; trú Bắc Giang) đang đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội và sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax ghi hình dòng người đang chúc mừng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch cúp ASEAN thì bị một đối tượng nam giới cướp giật điện thoại.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đường Khương Đình, phường Thượng Đình thì bị Công an phường phối hợp quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hồ Sỹ Cường. Qua xác minh, Cường đã có 1 tiền án về hành vi đánh bạc.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn