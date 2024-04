Bắt đối tượng dương tính với ma túy, hất Đại úy công an lên nắp capo

Chiều tối 1/4, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường (SN 2005, trú xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Cường là đối tượng đã hất một chiến sĩ công an lên nóc capo trong ngày 1/4.

Theo hồ sơ, Cường từng có 1 tiền án Gây rối trật tự công cộng. Năm 2022, Cường bị xét xử 20 tháng án tù treo, 48 tháng thử thách về tội danh nói trên.

Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ hất chiến sĩ công an lên nắp capo, vào khoảng 13h ngày 1/4 tại thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện Cường điều khiển xe Mazda trắng có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, Cường bất ngờ tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất Đại úy Đinh Văn N. lên nắp capo. Quá trình lái xe bỏ chạy, Cường lạng lách, đánh võng và hất Đại úy N. xuống đường.

Sơ bộ vụ việc khiến Đại úy N. chấn thương khuỷu tay trái, đầu gối phải, xây xước, chấn thương phần mềm. Qua rà soát, xác minh xe ô tô biển kiểm soát 29A-450.00 đứng tên Nguyễn Văn T. (SN 1992 ở thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp chủ xe tìm kiếm đối tượng Nguyễn Văn Cường. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa Cường về trụ sở Công an huyện Thanh Trì. Qua test ma túy với Nguyễn Việt Cường, lực lượng chức năng xác định đối tượng này dương tính với ma túy.

