Bắt đối tượng dùng chĩa nhọn đâm chết anh ruột

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 29-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Như Anh Tuấn (50 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Your browser does not support the video tag.

Cự cãi việc làm cống và nhổ chuối: Em trai chĩa anh ruột chết tại nhà

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18-12, sau khi đi nhậu về, ông Tuấn và anh ruột là ông Nguyễn Như Anh Vũ (52 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) xảy ra mâu thuẫn cự cãi và đánh nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn liên quan đến việc thi công đường cống thoát nước phía sau nhà và việc trồng cây chuối mà bị nhổ lên (hai nhà liền nhau).

Trong lúc cự cãi, ông Vũ dùng gạch trong nhà ném về phía ông Tuấn. Bực tức, ông Tuấn chạy về nhà dùng cây chĩa nhọn (loại chĩa một mũi - PV) đâm một nhát vào ngực của ông Vũ khiến ông bị thương và chết sau đó.

Sau khi gây án, ông Tuấn đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Quá trình làm việc, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi đâm ông Vũ.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ