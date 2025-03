Bắt đối tượng bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc

Pháp luật

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô A Giống (sinh năm 1992), trú tại xóm Lũng Tiến, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.