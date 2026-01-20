Đi mua lợn về bán Tết, mẹ bị sát hại, con gái bị đâm trọng thương

Ngày 20-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Xuân Ái đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Phùng Tiến Cao tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an xã Xuân Ái về việc ông V.X.Đ. (SN 1976, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) trình báo về việc khoảng 13 giờ ngày 18-1, vợ ông là bà T.T.H.H. (SN 1983 và con gái là V.A.T. (SN 2019) đến xã Xuân Ái để xem đàn lợn mua về bán dịp Tết nhưng sau đó mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Xuân Ái, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Quá trình xác minh, tìm kiếm đã phát hiện bà H. tử vong tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái và cháu T. bị thương nặng đang nằm bất tỉnh gần đó nên đã đưa đến Trung tâm y tế khu vực Văn Yên cấp cứu.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ nghi phạm gây án là Phùng Tiến Cao (SN 1999), trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái.

Tại cơ quan công an, đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho bà H. đi mua lợn ở trên địa bàn xã Xuân Ái vài lần nên đã nảy sinh ý định lừa bà H. xuống xã Xuân Ái để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chiều 18-1, Phùng Tiến Cao điện thoại hẹn gặp bà H. ở đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái để dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, đối tượng lừa nạn nhân đi lên khu vực đồi quế rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà H. bị tử vong tại chỗ, cháu T. bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng đã cướp xe máy và một chiếc điện thoại đi động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động