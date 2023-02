Bắt 2 nghi phạm trong nhóm chém chết người sau va chạm giao thông

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An bắt giữ Đặng Hoàng Gim (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Đặng Hoàng Gim (bên trái) và Nguyễn Hoàng Phương (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là hai nghi phạm liên quan đến vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông khiến 2 người thương vong gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, ngày 12/2, ông L.V.V. và ông N.V.V.E. (cùng 36 tuổi, quê An Giang) cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu.

Khi đến đoạn đường Thuận Giao 20, ông E. bị Trần Thúc Bảo (40 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy va trúng người dẫn đến cãi vã. Được mọi người can ngăn, cả hai bỏ đi.

Sau đó, Bảo gọi một số người bạn chuẩn bị dao, mã tấu đi chém ông E. để trả thù. Cả nhóm đi đến giao lộ Thuận Giao 20 - đường 22 tháng 12 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì thấy ông E. và V. nên cầm hung khí lao vào chém tới tấp.

Hậu quả, ông E. và ông V. bị thương nặng, được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông V. đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Gim và Phương; đồng thời yêu cầu những người liên quan nhanh chóng ra đầu thú, để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Tiến Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí