Bắt 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng nữ trang 9999

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 tại Cơ sở kinh doanh của anh N.H.N. trên địa bàn phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đặc biệt là tinh thần quyết tâm, không ngại khó khăn của lực lượng tham gia. Ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ 02 đối tượng tên Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 2005 và Nguyễn Văn Nha, sinh năm 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp và mời làm việc 04 đối tượng có liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Qua làm việc Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N sơ sở trong việc quản lý tài sản (quên khóa tủ sắt) nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 của anh N. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 03 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625.000.000 đồng. Nội vụ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Nghĩa, Nha và tiếp tục xác minh, thu hồi số tiền còn lại.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản. Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp 0693. 620202 hoặc 0693. 599511 để được giải quyết.

Tác giả: H.Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn