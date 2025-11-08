Báo Hàn đưa tin về vụ lùm xùm của H’Hen Niê

Tờ Nownews mới đây đưa tin về vụ lùm xùm của vợ chồng H’Hen Niê. Trong bài viết với nhan đề "Trò đùa chồng dùng cà phê sữa mẹ mời bạn bè gây ra phản ứng dữ dội", tờ báo nhắc lại toàn cảnh vụ việc.

Theo Nownews, video ghi lại cảnh Tuấn Khôi lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ rồi pha cà phê mời bạn bè gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng hoa hậu gây chú ý bằng trò đùa phản cảm, “không vệ sinh về mặt y khoa và cũng không phù hợp về mặt văn hóa”.

H’Hen Niê và chồng xóa clip, lên tiếng xin lỗi sau khi vướng chỉ trích. Ảnh: FBNV.

"Video lan truyền nhanh chóng và cộng đồng mạng Việt Nam phản ứng gay gắt, cho rằng hành vi này 'không phù hợp' và gây khó chịu. Điều khiến tranh cãi bùng lên mạnh hơn chính là phản ứng của H’Hen Niê. Cô chia sẻ lại video của chồng và bày tỏ thích thú, còn đùa rằng không biết những người bạn uống cốc cà phê đó liệu có làm việc nổi hay không", tờ Nownews viết.

Trước đó, mạng xã hội Việt đầu tháng 11 dậy sóng trước clip Tuấn Khôi "troll" bạn bè uống ly cà phê pha bằng sữa mẹ. Sau khi hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng, vợ chồng nàng hậu đã xóa video và lên tiếng xin lỗi.

“Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video. Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”, H’Hen Niê viết.

Trong khi, Tuấn Khôi giãi bày: “Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".

Lùm xùm khiến hình ảnh của H’Hen Niê ít nhiều sụp đổ trong mắt khán giả. Trước đó, cô từng được fan sắc đẹp ngợi khen là "nàng hậu quốc dân". Người đẹp sinh năm 1992 được yêu mến với hình ảnh tích cực, hiếm khi vướng ồn ào hay tranh cãi dù đã hoạt động trong giới giải trí một thập kỷ.

Tác giả: Hoàng Nhi

Nguồn tin: znews.vn