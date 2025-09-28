Bão đánh sạt kè biển Cẩm Nhượng, gần 300 người gia cố trong đêm tối

Theo chính quyền xã Thiên Cầm, để ngăn sạt lở nghiêm trọng hơn, khoảng 5h chiều cùng ngày, khoảng 300 người bao gồm các lực lượng: công an, quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng nhiều xe máy được huy động vận chuyển rọ đá, đá hộc để gia cố kè.