Báo cáo vụ bệnh nhi 6 tuổi tử vong

Theo báo cáo, bệnh nhi L.T.Q.N. (sinh năm 2020), có địa chỉ tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa, được gia đình đưa vào Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) vào sáng ngày 29/3, với chẩn đoán: nhiễm khuẩn huyết – nhiễm khuẩn đường ruột.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi bị bệnh ở nhà khoảng 2 ngày với các biểu hiện sốt, đau bụng, đại tiện phân lỏng. Bệnh nhi đã được khám và điều trị tại cơ sở y tế tuyến cơ sở nhưng không đỡ, xuất hiện các ban xuất huyết ở vùng hai chi dưới. Tình trạng nặng hơn nên gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại Khoa Khám bệnh, sau khi được thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán: nhiễm khuẩn huyết – nhiễm khuẩn đường ruột và có chỉ định nhập viện vào Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhi có biểu hiện giảm ý thức, suy tuần hoàn và suy hô hấp tăng lên. Bệnh nhi được chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết; được xử trí cấp cứu và hội chẩn, thống nhất chuyển đến Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị tiếp.

Bệnh nhi được hồi sức tích cực: thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch, kháng sinh phối hợp, bù nước điện giải, cân bằng toan kiềm, truyền cấp cứu các chế phẩm máu, dinh dưỡng và tiến hành lọc máu liên tục. Tình trạng bệnh rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn lãnh đạo bệnh viện, đồng thời hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương và thống nhất phác đồ điều trị. Do bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và lọc máu liên tục nên việc chuyển viện rất khó khăn, nguy cơ tử vong cao trên đường vận chuyển.

Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc đã nhiều lần trao đổi với gia đình về tình trạng bệnh rất nguy kịch, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Đồng thời, bệnh viện cũng thông báo cho gia đình biết việc chuyển tuyến là rất khó khăn và không an toàn. Sau khi được giải thích, gia đình đã hiểu, thống nhất và làm cam kết tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong quá trình điều trị, bệnh viện thường xuyên hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương và huy động tối đa nhân lực, thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị để cứu chữa bệnh nhi. Tuy nhiên, bệnh nhi đáp ứng kém do tổn thương đa phủ tạng rất nặng.

Đến ngày 7/4, tình trạng bệnh nhi rất xấu, nguy cơ tử vong cao, không còn khả năng cứu chữa. Gia đình đã xin cho bệnh nhi về và không có thắc mắc.

Tuy nhiên, vào ngày 9/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các đoạn clip và thông tin phản ánh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thiếu trách nhiệm, chậm chuyển tuyến dẫn tới cháu Q.N. tử vong.

Phía Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khẳng định thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Đơn vị này sẽ báo cáo cơ quan chức năng để vào cuộc làm rõ.

