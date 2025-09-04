Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: "Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây"

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh đã lên tiếng giãi bày khi bị réo tên giữa ồn ào liên quan đến ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng như các con gái của nữ ca sĩ này. Bảo Anh mong muốn câu chuyện giữa cô và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại. Nữ ca sĩ mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương Phạm Quỳnh Anh.

Bảo Anh nhắc lại những hiểu lầm liên quan đến câu chuyện gia đình của Phạm Quỳnh Anh năm xưa. Cô tin rằng lúc đó giọng ca sinh năm 1984 cũng đang rất rối ren, lo toan nhiều việc riêng nên không thể suy nghĩ thấu đáo. Kết lại, Bảo Anh mong mọi người bao dung, thông cảm, không phán xét, không so sánh cô và Phạm Quỳnh Anh cũng như các con gái của 2 ca sĩ.

Cụ thể, Bảo Anh viết: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người Mẹ.

Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình.

Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán và thật sự điều đó làm mình trăn trở.

- Điều đầu tiên: Mình tin con bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ.

- Điều thứ hai: Mình mong mọi người hãy khép lại câu chuyện này. Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét.

Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình."

Thời gian vừa qua, hình ảnh hai con gái của Phạm Quỳnh Anh vô tình lọt vào ống kính đã bị một số cư dân mạng cắt ghép, kèm theo những bình luận ác ý và nhận xét tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý các bé. Trước sự việc gây bức xúc này, nữ ca sĩ buộc phải lên tiếng.

Phạm Quỳnh Anh cho biết việc đưa các con đến tham dự show diễn chỉ nhằm giúp các bé lưu giữ kỷ niệm đẹp bên mẹ và cảm nhận sự nỗ lực lao động của mẹ. Tuy nhiên, những đoạn video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, đã khiến các con cô phải hứng chịu nhiều lời công kích.

Trong tâm thư, Phạm Quỳnh Anh cho biết con gái T.L mới 13 tuổi, đang ở giai đoạn phát triển tâm sinh lý nhạy cảm nên việc bị quay chụp trái ý cùng những đồn đoán vô căn cứ trên mạng đã khiến bé bối rối và chịu áp lực. Cô cũng chia sẻ T.L vốn tính khép kín, dễ bị tổn thương trước sự soi mói. Riêng với bé T.A, nữ ca sĩ bức xúc khi nhiều người đồn đoán con mắc tật ở mắt, cho rằng những bình luận độc hại này đã khiến cô vô cùng đau lòng.

"T.L mới chỉ 13 tuổi đang ở độ tuổi phát triển, tâm lý rất nhạy cảm. Các con không quen với việc có đến 5 - 6 chiếc máy quay cùng lúc đang chĩa thẳng vào và các cô chú còn bất chợt phỏng vấn con khi chưa hề xin phép hay thông qua mẹ khiến con có phần bối rối nhưng vẫn cố gắng trả lời bình thường để không ảnh hưởng đến mẹ.

T.A chỉ có một tật nhỏ về chớp mắt , chứ không phải như những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng. Con cũng khá bối rối khi thấy quá nhiều máy quay nên con tới ôm mẹ khi mẹ vừa xuống sân khấu, vì A. là một cô bé khá khép kín", Phạm Quỳnh Anh viết trong tâm thư.

