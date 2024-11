Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Ban Quản lý Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (KKT, KCN); quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong KKT, KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế chịu sự chỉ đạo và quản lý của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác quản lý KKT, KCN.

Ban Quản lý Khu kinh tế có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý Khu kinh tế có nhiệm vụ tham gia trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển KCN, KKT. Đồng thời, là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn. Cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các KCN, KKT có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý KCN, KKT, đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước KCN, KKT thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Về quản lý kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển KKT trình UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện. Xây các chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển KKT, KCN trình UBND tỉnh phê duyệt. Thuê tư vấn trong nước, tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế.

Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B,C sử dụng vốn đầu tư công tại KKT, KCN theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại KKT, KCN do UBND tỉnh giao. Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND tỉnh.

Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển KKT thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại KKT thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong KKT, KCN thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế; Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội của KKT, KCN...

Trong quản lý quy hoạch và xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế có nhiệm vụ lập, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề án mở rộng, điều chỉnh ranh giới KKT; lập, điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT. Cùng với đó, xây dựng và trình các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện: Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong KKT, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch này phù hợp với quy hoạch chung xây dựng KKT đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KKT, KCN; kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật đối với dự án, công trình xây dựng trong KKT, KCN.

Quyết định cũng đã quy định trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc: Quản lý về đất đai; quản lý về môi trường; quản lý về thương mại; quản lý về doanh nghiệp và lao động; quản lý khoa học và công nghệ; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động đầu tư; đồng thời quy định một số nhiệm vụ và quyền hạn khác.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế gồm: Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng Ban. Các tổ chức và phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng, phòng Kế hoạch và Đầu tư, phòng Quy hoạch và Xây dựng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Doanh nghiệp và Lao động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2024 và thay thế Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn