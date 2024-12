Bác sĩ cảnh báo nóng về “bí quyết” ngâm mặt vào nước đá để trẻ lâu

Cụ thể, đoạn video quay cảnh Tiktoker lấy đá viên trong tủ lạnh cho vào chậu nước và ngâm mặt trực tiếp vào trong chậu. Trên video ghi chú công thức "10s x5", được hiểu rằng thực hiện 5 lần ngâm mặt vào nước đá, mỗi lần ngâm khoảng 10 giây.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt là phái đẹp. Một số người bình luận sẽ lưu ngay bí quyết này để áp dụng, số khác cho rằng bí quyết này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tài khoản Minh Ngọc bình luận: "Không có tác dụng đâu, dễ bị bỏng lạnh lắm". Tài khoản Thanh Nghi thì cho rằng cách làm đẹp này không khoa học, đặc biệt những người bị viêm xoang không nên thử.

Video chia sẻ bí quyết làm đẹp thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Tiktok

Chia sẻ về bí quyết trẻ hóa làn da này, BSCK2 Trần Vũ Anh Đào, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu (TP HCM), cho biết nếu ngâm mặt trực tiếp vào nước đá có thể khiến da bị bỏng lạnh, viêm da tiếp xúc, mày đay do nhiệt…

"Khi ngâm mặt vào nước lạnh (10-15 độ C) sẽ giúp se khít lỗ chân lông, giảm bã nhờn, kích thích tuần hoàn cho da. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng tạm thời. Những thay đổi của da sau khi ngâm mặt vào nước lạnh là do hiệu ứng, khi da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, hoàn toàn không có hiệu quả lâu dài" – BS Đào nói.

Tác dụng có lợi khác của việc ngâm da vào nước lạnh là giúp da giảm viêm và sưng nề. Bên cạnh đó, khi bị stress (căng thẳng), có thể ngâm mặt bằng nước lạnh để kích thích hormone hạnh phúc endorphin dưới da.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau: Dùng nước sạch; không ngâm trực tiếp nếu bạn có vết thương hở, tình trạng viêm nặng hoặc kích ứng; kết hợp với dưỡng ẩm sau khi ngâm để da không bị khô. Đặc biệt, tần suất thực hiện 10-15 giây/lần, không quá 1-2 phút tổng cộng, 2-3 lần/tuần, không nên lạm dụng.

Nếu ngâm mặt vào nước đá quá lâu sẽ có thể bị bỏng lạnh

Theo BS Đào, đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh ngâm mặt vào nước đá sẽ giúp trẻ hóa làn da. Tùy vào từng làn da (da khô, da nhờn, da hỗn hợp,..) mà có cách chăm sóc da phù hợp.

"Muốn có có làn da đẹp, bắt buộc phải có một làn da khỏe. Do đó, khi nhận thấy có những bệnh lý về da phải đến bệnh viện để thăm khám và đưa ra liệu trình chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, cần cân nhắc trước khi áp dụng những mẹo làm đẹp trên mạng xã hội" – BS Đào cảnh báo.

Tác giả: Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người lao động