Bà nội lưng còng xách cả 'bị' lên trao hồi môn cho cháu gái, rơi nước mắt với món quà cưới bên trong

Đám cưới là dịp hệ trọng nhất đời người, bởi vậy sự hiện diện của các thành viên trong gia đình chính là điều tuyệt vời nhất đối với cô dâu chú rể.

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà xách cả "bị" quà lên trao hồi môn cho cháu gái khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Theo đó, trong đoạn clip cảnh tượng một cụ bà mái đầu bạc trắng, lưng còng, tay xách theo một túi to đi lên sân khấu trao quà hồi môn cho cô dâu. Tùy già yếu, nhưng tay chân cụ bà thoăn thoắt giở bọc quà ra. Đầu tiên là cả một xấp tiền dày mệnh giá 500.000 đồng. Theo tiết lộ của bà đây là số tiền mẹ cô dâu từng đưa bà lo chi phí nhưng bà không dùng đến mà tiết kiệm để dành cho cháu gái lúc đi lấy chồng.

Tiếp theo, bà lôi ra một chiếc hộp bên trong có 2 chỉ vàng. Đây cũng là của hồi môn mà bà tiết kiệm bấy lâu để dành cho cháu gái đi lấy chồng. Đặc biệt nhất, thứ khiến quan viên hai họ bất ngờ nhất đó chính là món quà 2 chuỗi hạt mâm côi. Ý nghĩa của chuỗi hạt này vô cùng quan trọng cầu sức khỏe, theo bà nội, nó còn quý hơn vàng bạc.

Sau trao quà, màn phát biểu chúc phúc của bà nội cũng khiến nhiều người xúc động. Cuối cùng bà còn dành lời cảm ơn quan viên hai họ cũng như khách mời, bạn bè đã đến chung vui với gia đình.

Ngoài ra, chủ nhân đoạn clip còn tiết lột, trước đó, cụ bà còn trao 25 triệu đồng tiền riêng của bà nữa mà chưa kịp quay. Kèm theo đoạn clip, chủ nhân bài đăng chia sẻ: "Thương cháu nhất đời. Còn đoạn đầu cho 25 triệu chưa kịp quay. Tuổi già nhưng trí không già phát biểu lúc đầu cám ơn cũng hay lắm.”

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội đoạn video đã nhận được không ít lượt "thả tim" và bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào trước tình cảm, yêu thương của bà nội dành cho cô cháu gái. Bên cạnh đó, nhiều người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới, hi vọng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an về sau.

"Thương bà nội quá, cô gái thật may mắn khi vẫn còn bà khỏe mạnh và yêu thương con cháu vô điều kiện",

"Xem đoạn clip mà rơi nước mắt, nhớ bà nội ghê",

"Bà nội phát biểu rõng rạc, mượt mà hơn cả thanh niên",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn