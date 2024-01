Ẩu đả sau cuộc nhậu tất niên, nhóm công nhân bị tạm giữ

Ngày 28/1, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự một nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự cộng cộng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tối 26/1, sau khi dự tiệc tất niên của công ty thì nhóm của (25 tuổi, ngụ huyện Tân Phú); Nguyễn Ngọc Thức (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa); Nguyễn Ngọc Trí (34 tuổi, ngụ Tp.Biên Hòa) và Nguyễn Thanh Phụng (38 tuổi, ngụ Tp.Biên Hòa) rủ nhau đến quán karaoke tại khu phố 6, phường Long Bình, Tp.Biên Hòa để hát và nhậu tiếp.

Đến khoảng 22h nhóm của Quý xảy ra mâu thuẫn với một nhóm các đối tượng: Bạch Văn Duyên (34 tuổi, quê tỉnh Hà Nam), Nguyễn Văn Phước (34 tuổi, ngụ Tp.Biên Hòa), Nguyễn Đức Tân (33 tuổi, quê tỉnh Hải Dương), Bùi Đức Hoàng (27 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), Ngô Đình Tám (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Triệu Văn Dũng (37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Đỗ Văn Tú (32 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) đang uống ngồi uống cà phê gần đó.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ.

Sau khi mâu thuẫn, các đối tượng đuổi đánh nhau ngoài đường gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Vụ hỗn chiến khiến Quý, Phước, Duyên và Tám bị thương phải nhập viện cấp cứu. Một số đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an Tp.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến khoảng 9h ngày 27/1, công an đã xác định được danh tính các đối tượng nói trên và đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Theo công an, các đối tượng này đều có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, sau khi ăn nhậu không làm chủ được bản thân nên vi phạm pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn