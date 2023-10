Ấn tượng doanh nhân: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa VinFast lên sàn Mỹ, ông Nguyễn Bá Dương trở lại và Chủ tịch Phát Đạt, Novaland thoát hiểm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Một trong những thành công lớn nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong năm nay nhất định phải kể đến việc thành công niêm yết cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd. trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong lộ trình phát triển của VinFast. Đồng thời, sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế thúc đẩy VinFast phát triển mạnh mẽ trong tương lai; mà còn truyền cảm hứng cho các thương hiệu Việt Nam tiến ra thế giới.

Hiện nay, cổ phiếu VFS đang có giá 8,12 USD/cp, tương ứng vốn hoá Vinfast ở mức gần 19 tỷ USD, đứng thứ 4 về vốn hoá trong các công ty xe điện. Đã từng có những thời điểm, giá cổ phiếu VFS lên hơn 80 USD/cp, vốn hoá thị trường đạt 190 tỷ USD, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó cũng đạt 66 tỷ USD, vào top 20 người giàu nhất hành tinh theo danh sách của Forbes trước khi Forbes đổi cách tính tài sản của ông Vượng.

Bên cạnh đó, ngày 28/7, VinFast đã khởi công nhà máy sản xuất xe điện 4 tỷ USD tại bang Bắc Carolina, Mỹ.

Ngoài ra, hồi tháng 3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility – GSM). Chỉ 1 tháng sau đó, vào ngày 14/4, GSM đã cho ra mắt hãng Taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam – Xanh SM, đến ngày 14/8, GSM tiếp tục ra mắt XanhSM Bike. Tính đến ngày 29/9, Xanh SM đã chính thức đón vị khách thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng hoạt động và đã có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước và mục tiêu sẽ đạt cột mốc 27 tỉnh, thành phố trong năm nay.

Nguyễn Bá Dương

Năm nay, trong bối cảnh ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn. Đáng chú ý nhất đó là các công ty đã trúng nhiều gói thầu lớn. 3 công ty Ricons, Newtecons và SOL E&C nằm trong liên danh Vietur đã trúng gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế, sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Không chỉ thi công các dự án trong nước, các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương cũng lấn sân ra nước ngoài. BM Windows đã trúng thầu cung ứng mặt dựng cho tòa tháp tỷ đô tại Canada mang tên The One (cao 91 tầng, hơn 328m) hay cung cấp toàn bộ hạng mục façade (bề mặt) cho dự án Tòa nhà Tổng cục thuế - General Department of Taxation – Campuchia trị giá gần 4 triệu USD.

Nguyễn Văn Đạt

Từ đầu năm tới nay, một loạt dự án của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đang được tái khởi động lại sau khi gặp các vướng mắc. Hồi tháng 6, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể, bố trí nhân lực vật lực khẩn trương tổ chức thi công hai dự án của PDR gồm Cadia Quy Nhơn và Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh với tổng giá trị 3.400 tỷ đồng.

Đến tháng 9 năm nay, Bộ Xây dựng cho biết dự án Khu du lịch Poulo Condor có quy mô 12ha với tổng mức đầu tư 8.282 tỷ đồng tại Côn Đảo của Phát Đạt phù hợp với quy hoạch và cho triển khai xây dựng.

Phát Đạt cũng thành công xử lý nợ vay. Theo BCTC của Phát Đạt, tại ngày 30/6, tổng nợ vay của công ty là 3.890 tỷ đồng, giảm 550 tỷ so với đầu năm. Theo thông tin từ HNX, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2023, Phát Đạt đang còn dư nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với số đầu năm. Tính từ đầu năm tới nay, PDR đã mua lại trước hạn 1.210 tỷ đồng trái phiếu. Trong nửa đầu năm Phát Đạt đều trả cả gốc và lãi trái phiếu đúng hạn.

Bùi Thành Nhơn

Tương tự với Phát Đạt, những vướng mắc về pháp lý và thủ tục đầu tư tại các dự án của Novaland như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City và Grand Manhattan đã và đang dần được tháo gỡ và nhận được những tín hiệu tích cực.

Về hoạt động cơ cấu nợ, Novaland đã đạt được thoả thuận tăng kỳ hạn trái phiếu 650 tỷ trái phiếu Novaland.Bond.2019 từ 4 năm thành 6 năm, dời ngày đáo hạn sang năm 2025. Trước đó, Novaland cũng điều chỉnh kỳ hạn 21 gói trái phiếu phát hành trong năm 2020 từ 36 lên 48 tháng với tổng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng; dời ngày đáo hạn lô trái phiếu mã NVLB2123012 (giá trị 1.300 tỷ đồng) thêm 2 năm.

Đồng thời, Novaland cũng đã đạt các thỏa thuận thanh toán nghĩa vụ trái phiếu bằng tài sản khác (bất động sản).

Mặt khác, mới đây, Novaland đã mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trong tổng số 5.543 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu mã NVLH2232001 và mua lại 94 tỷ đồng trong tổng số 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002.

Novaland dự kiến trong quý III và quý IV/2023 ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỷ đồng và 515 tỷ đồng.

Tác giả: Huyền Trang - Hải An

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường